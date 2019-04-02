Губернатор Томской области - о "Томи": "В премьер-лигу пока идти не планируем"

Губернатор Томской области, президент "Томи" Сергей Жвачкин рассказал, что клуб пока не планирует возвращение в высший дивизион российской премьер-лиги. Он также добавил, что команда рассчитывает закрыть долги за 2019 год.

– Нельзя обойти вниманием тему футбольного клуба "Томь", президентом которого вы являетесь. Почему его лихорадит такое продолжительное время?

– Проблемы начались в 2016 году, когда мы играли в высшем дивизионе: в ноябре "Роснефть" заявила, что с декабря не может финансировать клуб, – приводит "Интерфакс" слова Жвачкина. – При этом клуб по-прежнему спонсировал "Газпром". Вариант у нас был один: расплачиваемся с высокооплачиваемыми игроками и уходим из премьер-лиги.

И вдруг звонит Виталий Мутко, будучи главой Минспорта РФ и РФС, и говорит, что у России есть возможность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, уходя из премьер-лиги, мы показываем слабость российского футбола, и это на руку конкурентам, также претендующим на проведение соревнований. Мы в клубе вновь собрались, обсудили ситуацию и проявили патриотизм. В итоге остались в премьер-лиге, но "влетели" на 680 млн рублей долгов.

Если просто жить без долгов, то у клуба достаточно денег, чтобы достигать успеха в ФНД. На сегодняшний день из того долга осталось 210 млн рублей. Планируем, что за 2019 год долги закроем. Но в премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири.

Под стадион есть две потенциальные площадки. Одна – рядом с центром водных видов спорта "Звездный" на востоке города, а вторая – на левом берегу реки Томь сразу за южным коммунальным мостом. Обсуждаем эти варианты с бизнесом.

В конце января "Томь" получила от спонсора – "Газпром нефти" – 400 миллионов рублей и в полном объеме выплатила долги по зарплатам перед игроками. По данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам за несколько месяцев составляли 175 миллионов рублей. Еще одного спонсора, "Роснефть", клуб потерял в 2016 году, из-за чего был вынужден покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имеет финансовые проблемы.