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5 февраля, 15:23

Игроки «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» подрались после товарищеского матча в Турции

Виктория Кравченко
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Игроки «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» подрались после товарищеского матча.
Фото Скриншот трансляции

Футболисты «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» (3:4) устроили потасовку после товарищеского матча в турецкой Анталье.

Ситуация произошла после финального свистка. Трансляцию матча вел YouTube-канал «СКА-Хабаровска». На видео попали кадры, как форвард хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из игроков «Челябинска». В результате потасовки к ним сбежались футболисты и тренеры обеих команд.

«СКА-Хабаровск» с 24 очками в 20 матчах располагается на 13-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

ФК СКА-Хабаровск
ФК Челябинск
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