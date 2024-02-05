Игроки «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» подрались после товарищеского матча в Турции

Футболисты «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» (3:4) устроили потасовку после товарищеского матча в турецкой Анталье.

Ситуация произошла после финального свистка. Трансляцию матча вел YouTube-канал «СКА-Хабаровска». На видео попали кадры, как форвард хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из игроков «Челябинска». В результате потасовки к ним сбежались футболисты и тренеры обеих команд.

«СКА-Хабаровск» с 24 очками в 20 матчах располагается на 13-м месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.