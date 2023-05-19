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Гаджиев: «Никогда в жизни игру не сдавал — это гадость»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание тренера Александр Пискарева о том, что в 2003 году матчи против «Факела» и «Металлурга» были договорными.

«Почитайте историю, что и когда было! Это вранье. Где 2003 год, и где я был тогда? Я никогда в жизни игру не сдавал. Ни одной копейки я лишней не брал, могу в глаза смотреть любому открыто. Никогда не брал ни одной копейки. Ни один игрок, который со мной работал, не может этого сказать. Если было так, игроки давно бы разнесли по белому свету. Как я могу игроку сказать: «Сдавай игру»? Я ему должен сказать: «Играй изо всех сил». Это гадость. Люди, которые поднимают этот вопрос — конченные твари. Лучше посмотрите, что сделал я, кого я обучил, кого я на ноги поставил и сколько человек у меня заиграло в премьер-лиге» — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Гаджиев тренировал «Анжи» с 1999 по 2001 годы, с 2002-го по 2003-й, с 2010-го по 2011-й и с 2013-го по 2014-й. Также он работал «Крыльях Советов», «Волге», «Амкаре», «Сатурне» и других командах. На данный момент 77-летний специалист занимает должность президента махачкалинского «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-lyudi-kotorye-podnimayut-vopros-o-sdache-matchei-anzhi-v-2003-godu-konchennye-tvari-252201/
Футбол
ФК Анжи
Александр Пискарев
Гаджи Гаджиев
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3
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