Калешин считает низким уровень РПЛ: «У нас были бы огромные проблемы в еврокубках»
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал об уровне чемпионата России. Специалист перечислил несколько причин, почему клубам РПЛ будет сложно выступать в еврокубках.
«Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки — Крыховяк, Вандерсон. Чтобы расти — нужно конкурировать и тренерам, и игрокам. Чтобы быть сильным нужно играть с сильным. Нет еврокубков, и я посмотрел игры «Зенита» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче». Очень компетентные команды, но по бюджету далеко не «Зенит». «Црвена Звезда» так вообще.
У нас были бы огромные проблемы в еврокубках. У меня даже есть цифры по интенсивности, сколько мы играем сама лига. Мы отстаем на 14 минут чистого игрового времени от АПЛ. Только вдумайтесь — 14 минут. Люди заплатили три тысячи рублей на VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола. Один тайм, а по регламенту 90. В АПЛ играют 64. У нас рекорд 38 минут. Человек приехал из Жигулевска в Тольятти за час, заплатил 500 рублей и посмотрел 38 минут футбола между лидерами. Вот о чем я говорю.
Есть хорошие вещи — ЮФЛ три возраста, молодежное первенство. Если так мы будем работать 5 лет, то игроки появятся. Но я считаю, что все лимиты должны быть отменены, как по возрасту, так и по иностранцам. [Чтобы] создать конкурентнейшую среду внутри нашей страны. Нам еврокубки [будут] не нужны. «Кубань» никогда не играла в еврокубках, но она играла вничью с киевским «Динамо», которое перед этим побеждало «Ференцварош» или «Порту». Год, когда «Динамо» Тбилиси выигрывало Кубок Кубков, оно играло вничью в Краснодаре — 2:2. То есть конкуренция должна быть внутри, и тогда ее можно будет транслировать на еврокубки», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.
За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
5
|Арсенал
|19
|8
|8
|3
|24-15
|32
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|19
|6
|7
|6
|28-19
|25
|
8
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
9
|Енисей
|19
|7
|3
|9
|29-27
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
12
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
13
|Нефтехимик
|19
|5
|6
|8
|14-20
|21
|
14
|Ленинградец
|19
|5
|5
|9
|15-22
|20
|
15
|Сокол
|19
|5
|5
|9
|17-32
|20
|
16
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
17
|Черноморец
|19
|3
|9
|7
|17-25
|18
|
18
|Кубань
|19
|4
|5
|10
|14-25
|17
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|2 : 2
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|0 : 1
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|3 : 1
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|0 : 2
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|1 : 1
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|0 : 0
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|0 : 1
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|1 : 4
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|1 : 1
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2