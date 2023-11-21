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Калешин считает низким уровень РПЛ: «У нас были бы огромные проблемы в еврокубках»

Калешин подробно высказался о том, почему считает низким уровень футбола в России
Руслан Минаев
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Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал об уровне чемпионата России. Специалист перечислил несколько причин, почему клубам РПЛ будет сложно выступать в еврокубках.

«Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки — Крыховяк, Вандерсон. Чтобы расти — нужно конкурировать и тренерам, и игрокам. Чтобы быть сильным нужно играть с сильным. Нет еврокубков, и я посмотрел игры «Зенита» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче». Очень компетентные команды, но по бюджету далеко не «Зенит». «Црвена Звезда» так вообще.

У нас были бы огромные проблемы в еврокубках. У меня даже есть цифры по интенсивности, сколько мы играем сама лига. Мы отстаем на 14 минут чистого игрового времени от АПЛ. Только вдумайтесь — 14 минут. Люди заплатили три тысячи рублей на VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола. Один тайм, а по регламенту 90. В АПЛ играют 64. У нас рекорд 38 минут. Человек приехал из Жигулевска в Тольятти за час, заплатил 500 рублей и посмотрел 38 минут футбола между лидерами. Вот о чем я говорю.

Есть хорошие вещи — ЮФЛ три возраста, молодежное первенство. Если так мы будем работать 5 лет, то игроки появятся. Но я считаю, что все лимиты должны быть отменены, как по возрасту, так и по иностранцам. [Чтобы] создать конкурентнейшую среду внутри нашей страны. Нам еврокубки [будут] не нужны. «Кубань» никогда не играла в еврокубках, но она играла вничью с киевским «Динамо», которое перед этим побеждало «Ференцварош» или «Порту». Год, когда «Динамо» Тбилиси выигрывало Кубок Кубков, оно играло вничью в Краснодаре — 2:2. То есть конкуренция должна быть внутри, и тогда ее можно будет транслировать на еврокубки», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Кубань
Евгений Калешин
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Калешин: «Самое большое достижение «Акрона» — это его персонал, люди»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 1 : 1
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 0 : 0
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 0 : 1
20.11 17:00
Алания – Химки
 1 : 4
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 1 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
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