18:10 14 августа | Футбол — ФНЛ

Главным тренером "Луча-Энергии" станет Хорняк

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Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков сообщил о том, что главным тренером клуба после улаживания всех формальностей станет Жолт Хорняк. 44-летний словацкий специалист, ранее в качестве тренера работал в чемпионате Армении.

- С высоким процентом вероятности Жолт Хорняк станет главным тренером команды, но контракт пока не подписан, - приводит "Р-Спорт слова Голубчикова. - Все-таки он - иностранный специалист, у нас с этим всегда проблема.

Во всяком случае, мы рассчитываем, что после соблюдения всех формальностей Хорняк будет официально назначен главным тренером.

После восьми туров первенства ФНЛ "Луч" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

Фузайлов, кстати, меня всегда впечатлял)

20:32 14 августа

DoG

Я его ещё по Динамо помню.Его жёсткий стык с футболистом Шинника.По-моему Рахматулло Фузайловым

20:05 14 августа

grroznyi85

bvb1987. Хорек)))

19:26 14 августа

bvb1987

желтый сорняк или хомяк)

18:42 14 августа

баламошка

Ничего не имею против словаков, да и против шведов или папусов тоже немного что имею, кроме Северной войны да Миклухо-Маклая) Но неужели в России не нашлось своего тренера, чтобы тренировать Луч?!

18:25 14 августа