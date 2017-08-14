Главным тренером "Луча-Энергии" станет Хорняк

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков сообщил о том, что главным тренером клуба после улаживания всех формальностей станет Жолт Хорняк. 44-летний словацкий специалист, ранее в качестве тренера работал в чемпионате Армении.

- С высоким процентом вероятности Жолт Хорняк станет главным тренером команды, но контракт пока не подписан, - приводит "Р-Спорт слова Голубчикова. - Все-таки он - иностранный специалист, у нас с этим всегда проблема.

Во всяком случае, мы рассчитываем, что после соблюдения всех формальностей Хорняк будет официально назначен главным тренером.

После восьми туров первенства ФНЛ "Луч" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.