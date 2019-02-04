Георгий Ярцев: "Суперзадачи во что бы то ни стало попасть в премьер-лигу у "Тамбова" нет"

Известный тренер, вице-президент "Тамбова" Георгий Ярцев - о задачах команды на сезон.

– На нашей последней предсезонной встрече в "СЭ" вы сказали, что для рывка в премьер-лигу "Тамбов" еще не готов и надо копить силы. Накопили?

– Пожалуй. В борьбе с "Томью" мы три месяца отстаиваем позицию лидера. Но суперзадачи во что бы то ни стало попасть в премьер-лигу у нас не стоит. Весь коллектив качественно, с полной отдачей делает свою работу, что и дает клубу возможность находиться во главе турнирной таблицы. У нас появилось хорошее футбольное поле, сделан качественный свет, готовимся к реконструкции стадиона, вместимость которого сейчас всего пять тысяч. А это не соответствует регламенту высшей лиги. Так что двигаемся вперед. (Отдел футбола)

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