Гендиректор «Енисея»: «Массажист Аскеров не работал в «красной зоне» и не появлялся на работе больше двух месяцев, поэтому был уволен»

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прояснил ситуацию с увольнением массажиста Нуретдина Аскерова. Ранее в СМИ появилась информация, что медик якобы работал в «красной зоне» красноярской скорой помощи.

— Этот специалист работал в нашем клубе по совместительству, — заявил Ивахов. — Мы его давным-давно не видели на работе. Когда началась пандемия, мы активно помогали — возили продукты ветеранам и через Нуретдина передали медикам кофемашину. Мы понимаем, что ситуация неординарная, но специалист не появлялся больше двух месяцев, ссылаясь, что находится в «красной зоне» и может заразить людей. Все это время мы вели с ним диалог и пытались найти выход, который устроит обе стороны.

— Как именно?

— Глава медицинской службы Николай Дубов неоднократно звонили ему и просили выйти на работу, ведь команде необходим массажист на сборах, а потом начался сезона в ФНЛ. Мы — бюджетная организация, которая содержится на субсидии Красноярского края. Наши юристы выяснили в соответствующем медицинском учреждении, что в «красной зоне» Нуретдин не задействован и может работать по совместительству. Тогда ему предложили взять ежегодный оплачиваемый отпуск, чтобы мы взяли другого специалиста, ведь сезон уже начался. В рамках законодательства мы провели два служебных внутренних расследования, по которым с соблюдением всех норм Аскеров был уволен.

— Учитывая переход ситуации в общественную плоскость, диалог с массажистом будет продолжен в суде?

— Пока мы об этом не задумывались, потому что очень много работы. Вчера победили в Кубке, а в воскресенье играем с «Крыльями». (Евгений Белоусов)