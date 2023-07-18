«Торпедо» объявило об уходе из клуба вингера Жажи

Вингер Жажа покидает «Торпедо» в связи с прекращением арендного соглашения, сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник был арендован у бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» в феврале 2023 года.

Всего он сыграл за московский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.