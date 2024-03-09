«Енисей» — «Акрон»: Сельдяков не назначил пенальти за фол на Понсе

На 33-й минуте матча 22-го тура первой лиги «Енисей» — «Акрон» (2:3) судья Владимир Сельдяков неверно оценил единоборство Виталия Стежко с Андресом Понсе и ошибочно не назначил пенальти в ворота красноярской команды. В том моменте защитник рукой обхватил соперника за шею, а левой ногой подбил ему левую ногу. Понсе пытался замкнуть верховую передачу и ударить по воротам, но в итоге оказался на газоне и сделать этого не сумел.