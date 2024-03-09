«Енисей» дома проиграл «Акрону»

«Енисей» дома проиграл «Акрону» в матче 22-го тура Мелбет-первой лиги — 2:3.

У хозяев голами отметились Александр Ломакин и Шамиль Саадуев. У гостей отличились Кирилл Данилин, Никита Глушков и Артур Галоян.

«Акрон» прервал серию из 4 матчей без побед и с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. «Енисей» с 27 баллами идет на 9-й строчке.