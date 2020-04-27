Экс-футболист «Енисея» пожаловался на клуб в РФС

Нападающий Павел Долгов подал в Палату по разрешению споров РФС заявление в отношении своей бывшей команды — «Енисея». Руководство красноярского клуба отказалось выплачивать ему премиальные по итогам первой части спортивного сезона-2019/20, несмотря на то, что некоторым игрокам соответствующие выплаты произведены.

— Мы обратились с заявлением в Палату в защиту интересов бывшего футболиста «Енисея» Долгова, — сказал «СЭ» представитель форварда, спортивный юрист Антон Смирнов. — Директор клуба Алексей Ивахов занимает, на наш взгляд, противозаконную позицию, грубо нарушая права бывших работников. Он почему-то решил, что ушедшим из команды игрокам премиальные платить не обязательно. Подобный подход вызывает недоумение и не имеет никаких оснований ни в соответствии с клубным Положением о премировании, ни согласно действующему законодательству. Практика Палаты по разрешению споров РФС по аналогичным делам уже сложилась, и она, безусловно, на стороне футболистов. Судя по ответу клуба на претензию Долгова за подписью начальника кадровой и юридической службы «Енисея» Серго Гамбаряна, с сожалением приходится констатировать, что руководитель и юристы красноярцев плохо знакомы не только со своими обязанностями, но и с внутриклубными документами. Руководство ФК «Енисей» делает все возможное, чтобы под любыми предлогами уйти от выплаты футболистам заработанных ими честным трудом денег, не гнушаясь при этом предоставлением недостоверной, заведомо ложной информации. Столь недальновидными действиями Ивахов и Ко еще больше подрывают и так уже пошатнувшуюся в связи с последними скандалами репутацию клуба. С такой позицией, даже имея солидное финансирование из бюджета края, «Енисею» будет тяжело рассчитывать на дальнейшее развитие. Хотелось бы, чтобы на ситуацию обратили внимание руководители Красноярского края. (Вячеслав Короткин)