Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Долги по зарплате перед футболистами «Мордовии» составляют около 2,5 месяца

14:44
Теги:

Задолженность по зарплате перед футболистами «Мордовии» составляет порядка 2,5 месяца, сообщает ТАСС.

«Мордовия» занимает последнее место в первенстве Олимп — ФНЛ, набрав в 22 матчах 15 очков. Ранее глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что зарплата была выплачена за период до июля.

Долги по зарплате перед игроками существуют. По-моему, за два с половиной месяца, — отметил директор саранского клуба Николай Левин. — Мы занимаемся поиском, но никто не отзывается. Ищем спонсоров не только здесь, но и за пределами республики

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7109489

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир