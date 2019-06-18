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Директор "Чертаново": "Воспитанников Слуцкого не отпускают за границу? Значит, ему так преподносят федеральные стандарты"

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Николай Ларин, руководитель клуба ФНЛ "Чертаново" и спортивной школы на юге Москвы в интервью "СЭ" развил острую тему, о которой в редакции "СЭ" говорил Леонид Слуцкий.

 
Леонид Слуцкий."Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

– Получается, один человек не может все изменить?

– Когда кто-то верит в свою идею, ходит и пробивается, то преград нет.

– Но есть федеральные стандарты, в соответствии с которыми детей не отпускают на стажировку в Голландию.

– Смотрите: "Чертаново" участвует в 15 заграничных детских турнирах в год командами разных возрастов. И ничто нам не мешает это делать.

– А почему Слуцкому мешают?

– Значит, ему так преподносят эти стандарты. В Москве и Волгограде они не отличаются. (Ярослав Сусов)

Полностью интервью Ларина

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