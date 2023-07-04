Деспотович сообщил об уходе из «Арсенала» и рассказал, где будет играть дальше

Форвард Джордже Деспотович заявил об уходе из тульского «Арсенала». Также он рассказал, какие варианты продолжения карьеры рассматривает.

«Сейчас ищу команду. Буду рассматривать предложения и в России, и за ее пределами. Просто в России люди еще не знают, что я ухожу, и никто даже ничего не написал», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Сербский футболист в России выступал за «Оренбург» (2018-2022), «Рубин» (2020-2021), а с 2022 года является игроком тульского «Арсенала». В минувшем сезоне он провел 11 матчей в первой лиге и 1 — в FONBET Кубке России.

«Арсенал» по итогам сезона-2022/23 занял 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.