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Сегодня, 22:10

Деспотович раскритиковал бывшего главного тренера «Арсенала» Кононова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о своих показателях в минувшем сезоне и подверг критике бывшего главного тренера туляков Олега Кононова.

«Согласен, сезон очень плохой. Сыграл около 500 минут — это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики. Потом ситуация выправилась. Пришел хороший тренер, с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл все равно не так много, как хотелось бы. Есть версия, почему меня не ставили? Возможно, политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату, но я отстоял свое. Наверное, причина в том числе в этом», — приводит слова Деспотовича Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний серб провел за «Арсенал» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-despotovich-o-kononove-etot-trener-yesli-yego-mozhno-nazvat-trenerom-ne-daval-mne-igrat-delo-yeshche-i-v-zarplate
Джордже Деспотович
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Иван Тимошенко

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Алания

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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Андрей Савинов

Андрей Савинов

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Марат Бокоев

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