Деспотович раскритиковал бывшего главного тренера «Арсенала» Кононова

Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о своих показателях в минувшем сезоне и подверг критике бывшего главного тренера туляков Олега Кононова.

«Согласен, сезон очень плохой. Сыграл около 500 минут — это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики. Потом ситуация выправилась. Пришел хороший тренер, с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл все равно не так много, как хотелось бы. Есть версия, почему меня не ставили? Возможно, политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату, но я отстоял свое. Наверное, причина в том числе в этом», — приводит слова Деспотовича Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний серб провел за «Арсенал» 12 матчей и не отметился результативными действиями.