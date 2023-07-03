«Арсенал» арендует защитника «Рубина» Нижегородова

«Рубин» и «Арсенал» достигли договоренности о переходе в тульскую команду на правах аренды центрального защитника Константина Нижегородова, сообщает Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 21-летний Нижегородов провел за «Рубин» 5 матчей и забил 1 гол.

«Арсенал» следующий сезон второй год подряд проведет в Первой лиге.