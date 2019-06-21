Делегация "Торпедо" посетила резиденцию посла Великобритании в России

Делегация "Торпедо" в составе основного акционера Романа Авдеева, президента Елены Еленцевой и исполнительного директора Алексея Клопоты посетила резиденцию посла Великобритании в России. Сэр Лори Бристоу устроил торжественный ужин по случаю приезда в Россию английского "Шеффилда", выставочный матч с которым состоится завтра.

Главный тренер "автозаводцев" Сергей Игнашевич не смог посетить встречу из-за намеченного плана подготовки. Сэру Лори Бристоу подарили вымпел, изготовленный специально к выставочной встрече, а также другие сувениры с торпедовской символикой. Завтра посол Великобритании в России станет почетным гостем матча "Торпедо" – "Шеффилд" и примет участие в церемонии открытия встречи.