«Чертаново» обыграло «Луч»

«Луч» дома уступил «Чертаново» (0:1) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч на 34-й минуте забил Максим Витюгов. «Чертаново» набрало 25 очков и занимает четвертое место. У «Луча» 18 очков и 11-я позиция.

В следующем туре «Чертаново» примет «Спартак-2», а «Луч» — «Авангард».

Олимп-ФНЛ

15-й тур

«Луч» (Владивосток) — «Чертаново» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Витюгов, 34 — с пенальти.

«Луч»: Котляров, Ботака-Иобома, Магадиев, Аравин (Абазов, 64), Марущак, Стеклов (Кротов, 60), Пономаренко, Квеквескири (Катрич, 46), Носов (Гордиенко, 56), Саламатов (Алиев, 46), Кутьин.

«Чертаново»: Абаев, Горшков, Редькович, Солдатенков, Бартасевич, Завезен (Конев, 90+1), Ежов (Кондаков, 88), Витюгов, Пруцев (Камышев, 90+3), Герчиков (Канищев, 77), Сарвели (Рудковский, 79).

Предупреждения: Пономаренко, 14. Марущак, 24. Кутьин, 33. Бартасевич, 44. Ежов, 65. Абазов, 78.

Судья: Кошко (Белореченск).

29 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо».