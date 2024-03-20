«Черноморец» нацелен остаться в первой лиге
Глава наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев и главный тренер новороссийской команды Вадим Гаранин обсудили игру команды в трех турах после возобновления сезона, в которых южане взяли шесть очков и заметно улучшили положение в таблице.
— Первую часть сезона «Черноморец» завершил на последнем месте, и поэтому нам было важно понять, как команда под руководством Гаранина будет решать вопрос сохранения прописки в первой лиге, — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР. — И мы удовлетворены тем, что были одержаны две победы на своем поле, да и проигранный матч «Арсеналу» определенно внушал оптимизм. По опыту работы в гандболе могу сказать, что если в некоторых матчах команде сильно не везет, а так было в ноябре в играх с «Ленинградцем» и «Нефтехимиком», то при соответствующем желании и кропотливой работе в дальнейшем все сложится с точностью до наоборот. Игры со «СКА-Хабаровск», и особенно с «Шинником», получились непростыми, но принесли очень важные шесть очков, которые должны добавить игрокам уверенности на пути решения главной задачи сезона.
Также в ходе рабочей встречи Шишкарев и Гаранин подвели итоги подготовки «Черноморца» на зимних сборах, отметили прогресс отдельных игроков и рассмотрели оперативные вопросы. Напомним, что Гаранин в середине ноября прошлого года сменил у руля команды Константина Зырянова, который вывел новороссийцев из второй лиги.
— Команда чувствует внимание со стороны руководства, мы продуктивно поработали на сборах как в Новороссийске, так и в Турции, — сказал Гаранин. — Сейчас все нацелены на борьбу в каждом матче для достижения главной цели — остаться в первой лиге. Помимо результата для нас важно, чтобы игра радовала болельщиков, поддерживающих команду с трибун стадиона «Центральный» и на выездных матчах. Турнирное положение немного давит на футболистов, отсюда определенные ошибки и нестабильность. Но мы работаем над этим, все полны желания выправить ситуацию.
После 23 туров «Черноморец» с 24 очками занимает 16-е место в таблице на границе зоны вылета, имея равное количество очков с «Ленинградцем» и саратовским «Соколом». В ближайших турах команда сыграет на выезде с «Соколом» и владикавказской «Аланией», а затем примет краснодарскую «Кубань» и тольяттинский «Акрон».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|24
|12
|6
|6
|33-20
|42
|
2
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
3
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
4
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|24
|9
|9
|6
|26-27
|36
|
8
|Нефтехимик
|24
|9
|7
|8
|24-22
|34
|
9
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Черноморец
|24
|6
|9
|9
|23-29
|27
|
15
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
16
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|3 : 1
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|0 : 0
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|0 : 0
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|3 : 0
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|1 : 2
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|1 : 1
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|19
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3