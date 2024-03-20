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Мелбет-Первая Лига

20 марта, 17:20

«Черноморец» нацелен остаться в первой лиге

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Глава наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев и главный тренер новороссийской команды Вадим Гаранин обсудили игру команды в трех турах после возобновления сезона, в которых южане взяли шесть очков и заметно улучшили положение в таблице.

— Первую часть сезона «Черноморец» завершил на последнем месте, и поэтому нам было важно понять, как команда под руководством Гаранина будет решать вопрос сохранения прописки в первой лиге, — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР. — И мы удовлетворены тем, что были одержаны две победы на своем поле, да и проигранный матч «Арсеналу» определенно внушал оптимизм. По опыту работы в гандболе могу сказать, что если в некоторых матчах команде сильно не везет, а так было в ноябре в играх с «Ленинградцем» и «Нефтехимиком», то при соответствующем желании и кропотливой работе в дальнейшем все сложится с точностью до наоборот. Игры со «СКА-Хабаровск», и особенно с «Шинником», получились непростыми, но принесли очень важные шесть очков, которые должны добавить игрокам уверенности на пути решения главной задачи сезона.

Также в ходе рабочей встречи Шишкарев и Гаранин подвели итоги подготовки «Черноморца» на зимних сборах, отметили прогресс отдельных игроков и рассмотрели оперативные вопросы. Напомним, что Гаранин в середине ноября прошлого года сменил у руля команды Константина Зырянова, который вывел новороссийцев из второй лиги.

— Команда чувствует внимание со стороны руководства, мы продуктивно поработали на сборах как в Новороссийске, так и в Турции, — сказал Гаранин. — Сейчас все нацелены на борьбу в каждом матче для достижения главной цели — остаться в первой лиге. Помимо результата для нас важно, чтобы игра радовала болельщиков, поддерживающих команду с трибун стадиона «Центральный» и на выездных матчах. Турнирное положение немного давит на футболистов, отсюда определенные ошибки и нестабильность. Но мы работаем над этим, все полны желания выправить ситуацию.

После 23 туров «Черноморец» с 24 очками занимает 16-е место в таблице на границе зоны вылета, имея равное количество очков с «Ленинградцем» и саратовским «Соколом». В ближайших турах команда сыграет на выезде с «Соколом» и владикавказской «Аланией», а затем примет краснодарскую «Кубань» и тольяттинский «Акрон».

Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
Сергей Шишкарев
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
4
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 1 : 0
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 0 : 0
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 0 : 0
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 3 : 0
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 1 : 2
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 1 : 1
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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