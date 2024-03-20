«Черноморец» нацелен остаться в первой лиге

Глава наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев и главный тренер новороссийской команды Вадим Гаранин обсудили игру команды в трех турах после возобновления сезона, в которых южане взяли шесть очков и заметно улучшили положение в таблице.

— Первую часть сезона «Черноморец» завершил на последнем месте, и поэтому нам было важно понять, как команда под руководством Гаранина будет решать вопрос сохранения прописки в первой лиге, — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР. — И мы удовлетворены тем, что были одержаны две победы на своем поле, да и проигранный матч «Арсеналу» определенно внушал оптимизм. По опыту работы в гандболе могу сказать, что если в некоторых матчах команде сильно не везет, а так было в ноябре в играх с «Ленинградцем» и «Нефтехимиком», то при соответствующем желании и кропотливой работе в дальнейшем все сложится с точностью до наоборот. Игры со «СКА-Хабаровск», и особенно с «Шинником», получились непростыми, но принесли очень важные шесть очков, которые должны добавить игрокам уверенности на пути решения главной задачи сезона.

Также в ходе рабочей встречи Шишкарев и Гаранин подвели итоги подготовки «Черноморца» на зимних сборах, отметили прогресс отдельных игроков и рассмотрели оперативные вопросы. Напомним, что Гаранин в середине ноября прошлого года сменил у руля команды Константина Зырянова, который вывел новороссийцев из второй лиги.

— Команда чувствует внимание со стороны руководства, мы продуктивно поработали на сборах как в Новороссийске, так и в Турции, — сказал Гаранин. — Сейчас все нацелены на борьбу в каждом матче для достижения главной цели — остаться в первой лиге. Помимо результата для нас важно, чтобы игра радовала болельщиков, поддерживающих команду с трибун стадиона «Центральный» и на выездных матчах. Турнирное положение немного давит на футболистов, отсюда определенные ошибки и нестабильность. Но мы работаем над этим, все полны желания выправить ситуацию.

После 23 туров «Черноморец» с 24 очками занимает 16-е место в таблице на границе зоны вылета, имея равное количество очков с «Ленинградцем» и саратовским «Соколом». В ближайших турах команда сыграет на выезде с «Соколом» и владикавказской «Аланией», а затем примет краснодарскую «Кубань» и тольяттинский «Акрон».