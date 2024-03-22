Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

22 марта, 12:17

Черевченко сообщил об отсутствии переговоров по возможному назначению в «Торпедо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера «Торпедо».

По информации «Чемпионата», руководство клуба недовольно работой Олега Кононова.

«Первый раз слышу о «Торпедо». Со мной никто не связывался, не встречался и не было никаких разговоров. Не знаю, откуда берутся такие слухи. Я и «Торпедо»?! Мое будущее? Пока никаких планов нет, занимаюсь своими делами», — сказал Черевченко «СЭ».

Кононов возглавил «Торпедо» в январе 2024 года. Под его руководством клуб провел 3 матча: 1 ничья и 2 поражения. «Торпедо» после 23-го тура занимает 12-е место в первой лиге, набрав 28 очков.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января прошлого года. С клубом из Таджикистана специалист становился чемпионом и обладателем Кубка страны.

(Зарина Халимхонова)

Игорь Черевченко
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Олег Кононов
4
3
Читайте также
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Торпедо» назвал бредом информацию о возможном увольнении Кононова

В «Торпедо» сообщили об отмене матча 24-го тура первой лиги с «Кубанью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
4
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 1 : 0
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 0 : 0
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 0 : 0
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 3 : 0
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 1 : 2
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 1 : 1
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 11 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости