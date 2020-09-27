«Чайка» дома проиграла «Велесу». Игрок хозяев удалился через 14 минут после выхода на замену

«Чайка» в домашнем матче 12-го тура Олимп-ФНЛ уступила «Велесу» — 0:2.

Авторами голов стали защитник Эрвинг Джо Ботака-Ибома и нападающий Саид Алиев. Отметим, что полузащитник команды из Песчанокопского Рамазан Оразов вышел на замену на 58-й минуте, однако был удален через 14 минут после появления на поле.

Благодаря победе «Велес» вышел на 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 24 очка. «Чайка» занимает 10-ю строчку с 18 очками.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Велес» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Ботака-Иобома, 8 (0:1). Алиев, 88 (0:2).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гаджибеков, Гогличидзе, Хайруллов, Ужгин (Васильев, 66), Алейников, Володкин (Дегтярев, 81), Глушков (Оразов, 58), Кулик, Карташов, Леонтьев.

«Велес» (Москва): Городовой, Котов (Вакулич, 75), Климов, Малания, Ботака-Иобома, Фищенко, Максименко (Алиев, 70), Осипов, Галоян (Родионов, 75), Кирсанов (Кахидзе, 68), Баев (Стефанович, 83).

Предупреждения: Ботака-Иобома, 43. Карташов, 57. Васильев, 78. Гогличидзе, 90.

Удаление: Оразов, 72.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

27 сентября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».