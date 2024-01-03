Бояринцев рассказал, разрешает ли своим футболистам выпивать после матчей

Бывший главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, разрешает ли своим футболистам выпивать после матчей.

«Надо смотреть по команде. Если команда адекватная, люди нормальные, понимающие, то я не вижу проблем. У меня были моменты, когда работал во Второй лиге и была дальняя дорога на автобусе. Здесь нет проблем. После удачных игр я разрешал пиво в автобус. Не вижу препятствий, если хорошо отработали, да еще и ехать 15 часов на автобусе. На сборах нет — здесь для меня табу», — приводит слова Бояринцева Metaratings.ru.

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года, 45-летний специалист был отправлен в отставку в конце ноября прошлого года.

Также Бояринцев тренировал «Новосибирск», «Родину», «КАМАЗ», «Текстильщик», «Носту» и «Торпедо».