Бабурин считает, что у «Торпедо» самый сильный состав в первой лиге

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин оценил состав своей команды и уровень первой лиги.

«Могу согласиться с теми, кто говорит, что у «Торпедо» самый сильный состав в первой лиге этого сезона. Другое дело, что не всегда качество игроков является залогом успеха на поле. Яркие имена не гарантируют того, что мы всех подряд будем обыгрывать, это в принципе видно и так. Плюс после сезона РПЛ на нас настраиваются по-особенному. К тому же много где на выездных матчах не очень хорошие поля. Если говорить про первую лигу в целом, мне кажется, что к ней появилось немного больше внимания. «Торпедо», например, играет уже пять матчей подряд по понедельникам, чтобы была возможность организовать трансляции на ТВ, которые бы не совпадали с матчами РПЛ», — приводит слова Бабурина Legalbet.

После 9 туров «Торпедо» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 14 очков. Лидирует «Алания» (20 очков).