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Сегодня, 16:04

Бабурин рассказал о подробностях конфликта игроков и тренеров в матче с «Акроном»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин рассказал о подробностях конфликта игроков и тренеров после матча 9-го тура первой лиги с «Акроном» (1:0).

«Сразу после финального свистка я повернулся к трибуне фанатов «Торпедо» и начал им аплодировать. Потом повернул голову обратно и увидел, что началась потасовка возле скамейки запасных. Я прибежал туда, но ситуация уже была фактически исчерпана. Как я понимаю, помощник Жозепа Клотета во время последнего аута откинул мяч, а что там дальше было сказано и кем, я услышать не успел. Но никакого продолжения в подтрибунке это не имело, по крайней мере я ничего такого не видел. Пожали руки игрокам «Акрона» и разошлись», — приводит слова Бабурина Legalbet.

После 9 туров «Торпедо» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 14 очков. Лидирует «Алания» (20 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/baburin-povernul-golovu-i-uvidel-chto-vozle-skamejki/
Егор Бабурин
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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Бабурин считает, что у «Торпедо» самый сильный состав в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
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