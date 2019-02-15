Антон Алиханов: "Задача "Балтики" - сохранить место в Олимп-ФНЛ"

Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов заявил, что перед "Балтикой" стоит задача сохранить место в Олимп-ФНЛ. Калининградцы в нынешнем сезоне занимают 16-е место в таблице.

- Задача - сохранить место в Олимп - ФНЛ, в этом сезоне, понятно, говорить о чем-то большем с учетом не очень удачного старта не стоит. Такую задачу пока ставим, - цитирует ТАСС Алиханова. - С точки зрения селекции, мне кажется, они [руководство клуба] пошли правильным путем, начав работать с молодыми футболистами и воспитанниками "Балтики", на мой взгляд, это правильная политика, мы ее поддерживаем.