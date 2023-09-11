Григорян: «С первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня»
Александр Григорян прокомментировал уход с поста главного тренера «Кубани».
«Так получилось, что с первого дня как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, все было посвящено работе. Я рассчитывал, что будет так, как это неоднократно было в других командах, где сохранялась прописка в ФНЛ и следующий сезон начинался мощно и уверенно. К сожалению, этого не произошло. Мой экспромт: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет», — приводит слова Григоряна пресс-служба клуба.
Также тренер заявил, что те результаты, которые к девятому туру первой лиги показала команда, не соответствуют амбициям клуба. Григорян сообщил, что уходит для того, чтобы «освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани».
56-летний тренер возглавлял «Кубань» с мая 2023 года. После 9 туров первой лиги сезона-2023/24 команда с 5 очками занимает предпоследнее место.
Напомним, что после матча 5-го тура первой лиги с «Соколом» (0:0) Григорян назвал журналистку, задавшую ему вопрос о возможной отставке, маленькой глупой девочкой. Позже он объяснил, почему так грубо ответил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
5
|Акрон
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|
6
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
7
|Химки
|9
|4
|2
|3
|10-8
|14
|
8
|Торпедо
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|
9
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
10
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
11
|СКА-Хаб.
|9
|3
|3
|3
|9-9
|12
|
12
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
13
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
|9.09
|16:00
|
Сокол – КАМАЗ
|1 : 1
|9.09
|17:00
|
Шинник – Черноморец
|2 : 1
|9.09
|18:00
|
Нефтехимик – Кубань
|2 : 1
|10.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|1 : 1
|10.09
|13:30
|
Енисей – Родина
|2 : 2
|10.09
|18:00
|
Алания – Тюмень
|1 : 1
|10.09
|18:00
|
Ленинградец – Динамо Мх
|1 : 2
|11.09
|16:30
|
Арсенал – Химки
|0 : 2
|11.09
|19:30
|
Торпедо – Акрон
|1 : 0
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0