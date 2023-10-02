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Судейство

Сегодня, 18:33

«Акрон» — «Химки»: судья перепутал голову с рукой и ошибочно назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 76-й минуте матча 12-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» — «Химки» арбитр Иван Сиденков допустил ошибку в ключевом эпизоде, назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

В том моменте мяч после скидки Андреса Понсе попал в голову игроку подмосковной команды Захару Волкову. Ни одной из его рук мяч точно не коснулся, но судья почему-то решил иначе и наказал защитника пенальти.

Голкипер подмосковной команды Игорь Обухов отразил 11-метровый, который исполнил Андрес Понсе.

«Химки» обыграли «Акрон» со счетом 2:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками в 12 матчах. Тольяттинцы идут на седьмой строчке с 18 очками в 12 играх.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
02 окт, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:2
Химки

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Химки
3
1
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«Химки» на выезде обыграли «Акрон» и поднялись на третье место в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
9
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 2 : 3
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 0 : 1
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 1 : 2
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 1 : 1
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 0 : 0
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 1 : 0
2.10 16:30
Акрон – Химки
 0 : 2
2.10 19:00
Сокол – Алания
 - : -
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Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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Игорь Андреев

Шинник

 4
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Артем Малахов

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Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
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Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

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Химки

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