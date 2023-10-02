«Акрон» — «Химки»: судья перепутал голову с рукой и ошибочно назначил пенальти

На 76-й минуте матча 12-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» — «Химки» арбитр Иван Сиденков допустил ошибку в ключевом эпизоде, назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

В том моменте мяч после скидки Андреса Понсе попал в голову игроку подмосковной команды Захару Волкову. Ни одной из его рук мяч точно не коснулся, но судья почему-то решил иначе и наказал защитника пенальти.

Голкипер подмосковной команды Игорь Обухов отразил 11-метровый, который исполнил Андрес Понсе.

«Химки» обыграли «Акрон» со счетом 2:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками в 12 матчах. Тольяттинцы идут на седьмой строчке с 18 очками в 12 играх.