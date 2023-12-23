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Сегодня, 19:04

Агузаров считает, что Калешин осложнит себе жизнь словами про агентов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футбольный агент Алан Агузаров в интервью «СЭ» прокомментировал слова бывшего главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, который назвал агентов паразитами российского футбола.

— Недавно «Аланию» возглавил Евгений Калешин, который неоднократно высказывался против агентов в российском футболе. Вам есть что ему ответить?

— Насколько я знаю, изначально приоритетным кандидатом для клуба был Спартак Гогниев. С ним встречалось руководство, но они не договорились. Потом решили остановиться на Калешине.

Что касается его заявлений, зачем мне ему что-то отвечать? В целом он может быть мне интересен только в контексте того, что возглавил «Аланию» и работает в моей родной республике. А своим мнением по поводу агентов он никогда ни на кого повлиять не сможет. А вот осложнить себе карьеру — вполне. Надеюсь, что у него все сложится в «Алании», иначе ему будет тяжело.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В декабре специалист возглавил «Аланию».

ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
Алан Агузаров
Евгений Калешин
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
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 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
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 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
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