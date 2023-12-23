Об интересе «Бешикташа» к российскому тренеру, будущем Ивана Игнатьева и адаптации Шапи-Сулейманова в Греции.

Спортивный менеджер Алан Агузаров дал интервью «СЭ», в котором ответил на актуальные вопросы о будущем экс главного тренера сборной России Станислава Черчесова, возможном уходе Ивана Игнатьева из «Сочи» и адаптации в Греции Магомеда Шапи-Сулейманова.

Также функционер ответил вице-президенту «Алании» Данилу Гуриеву, заявлявшему, что он выдвигал требование клубу выплатить «десятки миллионов рублей» за продление контрактов двух футболистов.

Калешин ни на кого не повлияет своим мнением про агентов. Только осложнит себе жизнь

— Недавно вице-президент «Алании» Даниил Гуриев объяснил уход из команды Кочиева и Хосонова тем, что вы как представитель выставили клубу условие о продлении их контрактов за «несколько десятков миллионов рублей». Это соответствует действительности?

— Чушь полная! Ни одного рубля на «Алании» я не заработал, хотя приводил туда множество футболистов, с большинством из которых и связаны успешные результаты клуба на протяжении последних лет. Наоборот, на протяжении длительного времени помогаю детям из этого региона. Начал это делать еще при Габулове, когда купил нескольким возрастам комплекты форм, — делаю это и по сей день.

— В таком случае как все было на самом деле?

— Кочиев и Хосонов ушли из команды бесплатно по завершении прошлого сезона. Тому же Хосонову Гуриев при мне говорил: если команда не попадет в премьер-лигу, они не будут препятствовать, и он может спокойно уходить. С Кочиевым ситуация была идентичной.

Однако они предложили обоим по окончании контрактов те же условия, которые были у ребят. Я попросил сделать каждому суммарно на 10 миллионов в год больше — как правило, это прописывается подъемной выплатой. Итого клуб тратил бы дополнительно 20 миллионов, но имел бы возможность сохранить в команде двух ключевых футболистов. Повторюсь, никогда от Гуриевых ничего не получал и никогда ничего для себя не просил! А то, что я просил для футболистов, было вполне соразмерным их уровню игры и вкладу в результаты. В целом, для себя я сделал существенные выводы.

В итоге они получили эти условия в других клубах. Век футболиста короткий. Все мы патриоты своей республики, своих традиций, но у каждого из ребят есть семьи, свои потребности. Есть законы рынка, в конце концов. Ребята не являются собственностью Гуриевых! В результате они оказались там, где их по достоинству оценили.

— Недавно «Аланию» возглавил Евгений Калешин, который неоднократно высказывался против агентов в российском футболе. Вам есть что ему ответить?

— Насколько я знаю, изначально приоритетным кандидатом для клуба был Спартак Гогниев. С ним встречалось руководство, но они не договорились. Потом решили остановиться на Калешине.

Что касается его заявлений, зачем мне ему что-то отвечать? В целом он может быть мне интересен только в контексте того, что возглавил «Аланию» и работает в моей родной республике. А своим мнением по поводу агентов он никогда ни на кого повлиять не сможет. А вот осложнить себе карьеру — вполне. Надеюсь, что у него все сложится в «Алании», иначе ему будет тяжело.

— Какова вероятность того, что «Алания» решит проблемы со стадионом и сможет выступить в РПЛ? Конечно, в том случае, если пойдет на повышение по спортивному принципу.

— Одно могу сказать с уверенностью. Очень большие усилия для решения этого вопроса прикладывает глава региона Сергей Иванович Меняйло. Многие не знают ситуацию изнутри и не понимают, со сколькими трудностями ему приходится сталкиваться. Большое уважение и спасибо ему за тот вклад, который он вносит для развития футбола в регионе.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Вы много лет дружите и работаете со Станиславом Черчесовым, который по-прежнему без клуба. Чем он сейчас занимается?

— Сейчас Станислав Саламович с семьей в Австрии. До этого находился в Москве, ненадолго заезжал в Осетию. Отдохнул, решил накопившиеся за время работы в Венгрии вопросы.

— На днях в Турции написали, что он один из кандидатов на пост тренера «Бешикташа»...

— Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

— Варианты в России исключены?

— Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть.

Высока вероятность, что зимой контракт Игнатьева с «Сочи» будет расторгнут

— Как дела у Шапи-Сулейманова в Греции? Адаптация завершилась?

— Однозначно — да. Каждую игру он начинает в стартовом составе, уже стал одним из ключевых игроков команды.

— При этом результативных действий у него немного.

— На самом деле могло быть гораздо больше. В каждом матче он и сам получает моменты, и партнерам регулярно их создает. Пока у него четыре очка по системе «гол+пас», но уверен — будет намного больше!

— Есть ли у «Ариса» опция выкупа?

— Конечно! Она автоматическая — за определенное количество матчей. Он их практически уже наиграл.

— Правда ли, что Иван Игнатьев покидает «Сочи»?

— Да, существует высокая вероятность того, что уже зимой по обоюдному согласию контракт с «Сочи» будет расторгнут. Есть определенный интерес к Ване из той же Греции, Кипра. Будем двигаться пошагово.