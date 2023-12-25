«Торпедо» открыло голосование за выбор оформления чаши нового стадиона

«Торпедо» объявило о старте голосования среди болельщиков за выбор оформления чаши нового стадиона.

Клуб опубликовал в Telegram-канале ссылку на голосование, которое пройдет в два этапа. На первом этапе будут предложены 20 вариантов оформления чаши стадиона, разделенных на 4 группы. В каждой группе необходимо будет выбрать по одному варианту.

4 варианта, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй этап, в котором будет определен победитель.

Первый этап голосования завершится 10 января 2024 года.

9 августа 2022 года власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба «Торпедо». Будущий стадион сможет вместить более 15 тысяч зрителей.