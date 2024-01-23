Агент Еремин: «Тимошенко пора менять первый дивизион на высший»

Агент Олег Еремин отметил, что нападающему «Родины» Ивану Тимошенко пора переходить в команду РПЛ.

«Я давно говорю, что пора переходить. Мы в работе. На мой взгляд, ему пора менять первый дивизион на высший», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

Также он рассказал, что «Родина» не предлагала новый контракт форварду.

«Пока нет», — добавил агент.

В текущем сезоне Тимошенко провел 20 матчей за «Родину», в которых отметился 12 голами. Действующее соглашение 24-летнего форварда с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.