Как медиакоманды выступили в Кубке России. Клуб Тарасова получил разгром, 2Drots повторил прошлогодний результат

В Пути регионов осталось два медиафутбольных клуба.

«Родина Медиа» выступила хуже всех медийных команд в Кубке России

В отличие от медийных гигантов «Амкала» и 2Drots, уже успевших поиграть в Кубке России в прошлом сезоне, «Родина Медиа» — дебютант. Свое место на турнире клуб Дмитрия и Александра Тарасовых заработал в борьбе, выиграв третий сезон медиалиги. Это позволило «Родине Медиа» попасть в 1/256 Пути регионов.

В середине июля руководители команды звучали амбициозно. Например, вот что говорил Дмитрий Тарасов: «Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнер и друг Саша T-killah — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться ее выполнить».

Однако ближе к делу тон сменился: «Я думаю, что все будет нормально. Нам по силам пройти вологодское «Динамо». Первую задачу, попасть в Кубок, мы выполнили, а дальше будем смотреть пошагово. У нас нет задачи выиграть этот трофей, надо хотя бы пройти первый раунд», — говорил Тарасов всего через девять дней.

Как и «Амкал», и 2Drots, «Родина Медиа» слабо похожа на медийную команду своим составом — там хватает бывших профессиональных футболистов. Тот же Пича — главная звезда клуба — успел поиграть за «Химки», «Балтику» и основную «Родину»; вратарь Швагирев выступал за «Кубань», армавирское «Торпедо» и «Черноморец». Такая же ситуация практически со всем составом. Отдельным пунктом идет Дмитрий Тарасов — один из руководителей клуба, по совместительству некогда топовый по российским меркам футболист, также периодически выступает за «Родину Медиа» и попал в старт на матч с вологодским «Динамо».

Впрочем, медийному клубу не помогли ни околопрофессиональный состав, ни горячая речь Саши T-Killah, ни Тарасов в составе — вологодское «Динамо» уже со старта контролировало игру, «Родине Медиа» же приходилось только отбиваться. Удержать ворота сухими не получилось — на 30-й минуте игрок гостей Мешалкин открыл счет.

В перерыве Дмитрия Тарасова заменили, но на рисунке игры это особо не отразилось — профессиональная команда продолжила раскатывать медийный клуб, забив второй мяч на 52-й минуте — на этот раз после навеса. А третий мяч, влетевший в ворота «Родины Медиа» уже на 90-й минуте, стал и вовсе издевательским — два игрока «Динамо» вышли один на один с вратарем и без проблем с ним разобрались. Так получился разгром — команда двух Тарасовых стала первым медийным клубом, не победившим в дебютной встрече Кубка России.

2Drots повторил прошлогодний результат

2Drots, как и другие медиаклубы, попал в розыгрыш Кубка России благодаря спортивным успехам в медиалиге — парни сыграли в финале и уступили «Родине Медиа». Но, в отличие от тех же соперников по финалу, опыт выступлений в Пути регионов у «самураев» уже есть — в прошлом году они тут неплохо пошумели.

Начала медиакоманда действительно ярко — в 1/256 Кубка России разгромила знаменитое «Чертаново» со счетом 3:0. Футболисты были в восторге, болельщики — тоже, но сказка закончилась уже в 1/128, когда «самураи» по пенальти уступили «Текстильщику». Тогда главный тренер любителей Дмитрий Кузнецов был горд: «Я горжусь ими, они сделали большое дело. То, что мы не проиграли однозначно очень сильной и хорошей команде в основное время, это их заслуга».

«Текстильщик» действительно на тот момент был крепкой командой и боролся за выход в первую лигу, но недооценивать «самураев» что тогда, что сейчас не стоит. В составе 2Drots (он слабо поменялся с прошлого года) есть воспитанники ЦСКА и «Спартака», экс профессиональные игроки, но совсем мало любителей — да и те, вроде Крапа, не всегда попадают в заявку.

На матч с «Сахалином» 2Drots выставил состав, практически аналогичный тому, что был в прошлогодней игре с «Текстильщиком», за исключением нескольких игроков. Например, в нападении у «самураев» сыграл Данила Прошляков, еще не так давно числившийся у Валерия Карпина в «Ростове», а на позиции правого защитника вышел воспитанник «Локо» Вадим Логинов.

И, как и в прошлый кубковый раз, «самураи» не выглядели слабее профессиональной команды. 2Drots уже со старта пошел в атаку, парни подали несколько угловых и посадили полузащитника «Сахалина» Матрахова на желтую карточку. Впрочем, и сами не остались без нее — еще на 4-й минуте защитник Сальников получил предупреждение за грубый подкат. На перерыв команды ушли без голов.

Второй тайм начался так же бодро, как и первый, — мелкие фолы, нарушения и стандарты чередовали друг друга. Где-то к 60-й минуте стало ясно, что именно за счет грубости счет может быть открыт. Так и случилось — на 70-й минуте в ворота «Сахалина» назначили пенальти после нарушения на Гаучо, и Денис Гудаев его успешно реализовал.

А еще через две минуты, на 74-й, только вышедший на замену вместо Прошлякова Фролов отлично поймал рикошет и удвоил преимущество. При таком счете 2Drots чуть успокоился, но при этом все равно парни заработали несколько угловых и провели пару опасных атак. «Сахалин» так ничего и не смог с этим сделать — команда блогеров победила.

Таким образом, «самураи» повторили результат прошлого сезона и дошли до 1/128 Кубка России. Впереди — ФК «Муром».