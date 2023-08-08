«Урал» хорош на старте: наказал «Ростов» с углового и выдал третий подряд сухой матч

У Карпина второе поражение за три дня.

«Урал» и «Ростов» по-разному стартовали в Кубке России: команда Карпина полуторным составом отбилась от «Рубина» и во втором тайме вырвала победу (1:0); а вот екатеринбуржцы начали с поражения. Но и соперник у них был покруче. Выезд к «Локомотиву» — непростая задача. И даже при этом «шмели» забили первыми.

Зато в РПЛ у банды Виктора Гончаренко ни одного поражения и четвертое место после трех туров. Отличный старт! «Ростов», кстати, тоже сверкнул в чемпионате, но все впечатления от матча с «Зенитом» смазало болезненное поражение в Самаре, где «Крылья» просто уничтожили ростовскую оборону, вонзив пять мячей. Так что в Екатеринбург команда приехала явно в подавленном настроении.

Более того, Валерий Карпин или в порядке ротации, или в целях наказания не выпустил в старте ни одного номинального центрального защитника — Осипенко до сих пор травмирован, а Мелехин с Прохиным провели не лучшую игру в Самаре. Так что в этой зоне у ростовчан вышли Семенчук и Терентьев, которые привыкли действовать не в центре, а на фланге обороны. Два других заметных изменения в составе — отсутствие Глебова и Комличенко.

В «Урале», напротив, выставили максимально приближенную к основе обойму — по сути, из новых футболистов на поле был только голкипер Мамин; плюс Денис Кулаков появился лишь во втором тайме. В остальном же Гончаренко задействовал всех лидеров, включая легионеров.

Само собой, ротация отразилась на игре — ни «Урал», ни «Ростов» (в особенности) не показали все, чего от них обычно ждут. В первом тайме было больше борьбы, чем игры, а острые моменты возникли только пару раз. Сначала иранский нападающий южан Мохеби после передачи Песьякова вышел один на один с голкипером «Урала», но попал в штангу. И этот промах стал определяющим, потому что хозяева свой шанс реализовали: Юшин открылся на угловом (корнеры по-прежнему главное оружие команды Гончаренко) и эффектно отправил мяч в дальний угол. «Ростов» не спас ни Песьяков, ни дежуривший рядом Голенков.

После перерыва команды обновились — Гончаренко выпустил Мишкича и Кулакова, а Карпин — Ваханию на правый фланг. Через 15 минут Валерий Георгиевич провел тройную замену, оставив, впрочем, в запасе почти весь атакующий арсенал — Комличенко, Тугарева и Ионова. Вместо этого был стабилизирован центр поля за счет Глебова, Комарова и Акбашева. Гончаренко же освежил атаку, бросив в бой Шеттине, а также заменил подуставшего Железнова на Дмитриева.

Второй тайм мало чем отличался от первого — много борьбы и низовой возни; пожалуй, только финальные 10 минут получились яркими. «Ростов» уже в близком к основному составе начал поддавливать «Урал», екатеринбуржцы отвечали острыми контратаками — дважды получилось очень эффективно, но Песьяков исполнил суперсейвы. Благодаря этому ростовчанам удалось не пропустить еще — но вот забить не получилось.

«Урал» сохранил минимальный счет и довел дело до победы. Южанам пока не удалось поквитаться с екатеринбуржцами за вылет из прошлого розыгрыша Кубка России (тогда уральцы в плей-офф прошли дальше по сумме двух встреч), но еще будет шанс сделать это дома. А пока Гончаренко выводит свою команду на второе место в группе. И продлевает серию сухих матчей: «Урал» не пропускает на протяжении трех игр сезона подряд.