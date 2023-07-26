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Сегодня, 02:31

Воробьев: «Ничего не помешает «Оренбургу» выиграть у ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев считает, что его команда может обыграть ЦСКА в матче FONBET Кубка России.

«У нас игроков хватает, чтобы провести ротацию. К матчу с ЦСКА все ребята готовятся. Думаю, что будет отдыхать кто-то из футболистов, игравших против «Спартака». Но тут решит тренер. Главное, что все живы и здоровы. Поэтому ничего не помешает нам выиграть у ЦСКА. Обоймы хватает, чтобы сыграть два матча за четыре дня», — цитируют «Известия» Воробьева.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится сегодня, 26 июля. Начало встречи — 16.15 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1549312/aleksei-fomin/nichego-ne-pomeshaet-nam-vyigrat-u-tcska
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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