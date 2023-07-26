26 июля в Воронеже «Факел» сыграет против «Сочи» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 18.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно прямую видеотрансляцию встречи «Факел» — «Сочи» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 18.15. «СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры.

«Факел» и «Сочи» играют в группе А Кубка России. Их соперники по квартету — ЦСКА и «Оренбург». По регламенту две лучшие команды группы напрямую выходят в плей-офф Пути РПЛ Кубка. Клуб, который занял третье место, отправляется в плей-офф Пути регионов турнира.

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