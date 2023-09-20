Обляков: «Хочется быть лидером ЦСКА, и я прикладываю для этого все силы»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей физической форме после победы над «Сочи» (1:1, пенальти — 4:2) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Серия пенальти в финале Кубка и сейчас отличаются?
— Конечно! В финале волнительнее.
— В какой вы форме?
— Наверное, еще не до конца набрал кондиции, но близок. Надеюсь, в следующих матчах буду еще лучше играть.
— Вы сейчас в самом игровом соку. Чувствуете, что настанет момент, когда вы можете стать лидером ЦСКА?
— Да, наверное, есть такое. Хочется быть лидером, и я прикладываю для этого все силы.
ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.
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