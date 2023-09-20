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Сегодня, 18:47

Обляков: «Хочется быть лидером ЦСКА, и я прикладываю для этого все силы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей физической форме после победы над «Сочи» (1:1, пенальти — 4:2) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Серия пенальти в финале Кубка и сейчас отличаются?

— Конечно! В финале волнительнее.

— В какой вы форме?

— Наверное, еще не до конца набрал кондиции, но близок. Надеюсь, в следующих матчах буду еще лучше играть.

— Вы сейчас в самом игровом соку. Чувствуете, что настанет момент, когда вы можете стать лидером ЦСКА?

— Да, наверное, есть такое. Хочется быть лидером, и я прикладываю для этого все силы.

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.

Иван Обляков
Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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