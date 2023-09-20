Защитник «Локомотива» Морозов о матче с «Уралом»: «Хорошо, что сыграли на ноль. Это можно занести в актив»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал «СЭ» поражение от «Урала» (0:0, пенальти — 2:4) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Непростая игра для нас. Получился настоящий кубковый матч с большим количеством единоборств. Не сказал бы, что было большое преимущество у какой-то из команд. Для нас хорошо, что сыграли на ноль в обороне, это можно занести себе в плюс. А серия пенальти — это во многом лотерея», — сказал Морозов «СЭ».

Морозов также прокомментировал свой вызов в сборную России на сентябрьские матчи национальной команды.

«Конечно, это приятно. Это и честь, и ответственность. Я все это чувствую и понимаю. К сожалению, не смог сыграть из-за небольшого повреждения. Но уверен, что если буду качественно и стабильно играть за клуб, то снова получу приглашение в сборную. Сейчас надо сосредоточиться на игре за «Локомотив», — добавил Морозов.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд в FONBET Кубке России, но продолжает лидировать в группе B с 7 очками. «Урал» вышел на третью строчку с 5 очками.

В следующем туре групповой стадии Кубка страны «Локомотив» встретится с «Ростовом» дома, а «Урал» сыграет на своем поле против «Рубина». Оба матча состоятся 3 октября.