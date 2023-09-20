Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:39

Защитник «Локомотива» Морозов о матче с «Уралом»: «Хорошо, что сыграли на ноль. Это можно занести в актив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал «СЭ» поражение от «Урала» (0:0, пенальти — 2:4) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Непростая игра для нас. Получился настоящий кубковый матч с большим количеством единоборств. Не сказал бы, что было большое преимущество у какой-то из команд. Для нас хорошо, что сыграли на ноль в обороне, это можно занести себе в плюс. А серия пенальти — это во многом лотерея», — сказал Морозов «СЭ».

Морозов также прокомментировал свой вызов в сборную России на сентябрьские матчи национальной команды.

«Конечно, это приятно. Это и честь, и ответственность. Я все это чувствую и понимаю. К сожалению, не смог сыграть из-за небольшого повреждения. Но уверен, что если буду качественно и стабильно играть за клуб, то снова получу приглашение в сборную. Сейчас надо сосредоточиться на игре за «Локомотив», — добавил Морозов.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд в FONBET Кубке России, но продолжает лидировать в группе B с 7 очками. «Урал» вышел на третью строчку с 5 очками.

В следующем туре групповой стадии Кубка страны «Локомотив» встретится с «Ростовом» дома, а «Урал» сыграет на своем поле против «Рубина». Оба матча состоятся 3 октября.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
1
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
День пенальти в Кубке России: триллер «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи. Онлайн-трансляция игр
«Ростов» в серии пенальти обыграл «Рубин» в FONBET Кубке России
«Зенит» победил «Ахмат» по пенальти, команды забили шесть голов с игры на двоих
«Ахмат» — «Зенит»: защитник грозненцев получил красную карточку за фол на Изидоре в добавленное время
Как Акинфеев: Тороп в серии пенальти принес ЦСКА победу
«Ахмат» — «Зенит»: видео голов матча FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Ростов»: Апшацев сравнял счет

Обляков: «Хочется быть лидером ЦСКА, и я прикладываю для этого все силы»
Новости
RSS RSS
Все новости