«Коломна» разгромила «Сатурн» в Кубке России, «Родина» в меньшинстве одолела «Строгино»
16:59
«Коломна» одержала крупную победу над «Сатурном» в 1/256 финала Кубка России-2020/21. В другой встрече «Родина» обыграла «Строгино».
«Родина» после первого тайма уступала 0:1, кроме того, с поля был удален Никита Еременко. Тем не менее, команда смогла в меньшинстве вырвать победу.
В 1/128 финала «Коломна» встретится с «Сахалином», а «Родина» — с владимирским «Торпедо».
Кубок России
1/256 финала
«Сатурн» (Раменское) — «Коломна» — 0:3 (0:1)
«Родина» (Москва) — «Строгино» (Москва) — 3:2 (0:1)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/
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