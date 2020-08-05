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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Коломна» разгромила «Сатурн» в Кубке России, «Родина» в меньшинстве одолела «Строгино»

16:59

«Коломна» одержала крупную победу над «Сатурном» в 1/256 финала Кубка России-2020/21. В другой встрече «Родина» обыграла «Строгино».

«Родина» после первого тайма уступала 0:1, кроме того, с поля был удален Никита Еременко. Тем не менее, команда смогла в меньшинстве вырвать победу.

В 1/128 финала «Коломна» встретится с «Сахалином», а «Родина» — с владимирским «Торпедо».

Кубок России

1/256 финала

«Сатурн» (Раменское) — «Коломна» — 0:3 (0:1)

«Родина» (Москва) — «Строгино» (Москва) — 3:2 (0:1)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/

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