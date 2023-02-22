Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:45

Кечинов рассказал, какие команды встретятся в финале FONBET Кубка России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что в финале FONBET Кубка России встретятся московский клуб и «Зенит».

«Могу сказать, что с регламентом Кубка России намутили с этими разными сетками. Несмотря на это, для меня очевидно, главные фавориты турнира — это «Спартак» и «Зенит». Это две команды, которые на сегодняшний день самые сильные. Они стоят особняком, что тоже очевидно. «Зенит» будет выходить мобилизованным, поэтому не думаю, что они допустят осечку и вылетят. Скорее всего, «Спартак» дойдет до финала по верхней сетке, а «Зенит» — по нижней. Финал между этими командами нас и будет ожидать», — цитирует Кечинова Legalbet.

В 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Первый матч между командами пройдет 22 февраля на стадионе «РЖД Арена». «Зенит» на этой стадии встретится с ульяновской «Волгой». Матч состоится 25 февраля.

Источник: https://legalbet.ru/news/kechinov-rasskazal-kakaya-komanda-sigraet-protiv/
Валерий Кечинов
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Владимир Москалев — о попытке разнять Николсона с Родригао: «Мог попасть под раздачу, но тогда не думал об этом»
«Ростов» — «Урал»: гости ведут по итогам первого тайма в матче FONBET Кубка России
Белоголвцев — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Не надо было назначать игру на такое время. Это позор РФС»
«Ростов» — «Урал»: первый пенальти года назначен быстро и правильно
Первый замер температуры перед игрой «Локомотив» — «Спартак» показал минус 11 градусов
Рапопорт: «Зениту» надо вести не просто основной, а мотивированный состав, иначе в Ульяновске можно оступиться"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Урал»: Каштанов открыл счет ударом с пенальти в матче FONBET Кубка России

Сенников выступил против отмены кубкового матча между «Локомотивом» и «Спартаком» из-за мороза
Новости
RSS RSS
Все новости