Кечинов рассказал, какие команды встретятся в финале FONBET Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что в финале FONBET Кубка России встретятся московский клуб и «Зенит».

«Могу сказать, что с регламентом Кубка России намутили с этими разными сетками. Несмотря на это, для меня очевидно, главные фавориты турнира — это «Спартак» и «Зенит». Это две команды, которые на сегодняшний день самые сильные. Они стоят особняком, что тоже очевидно. «Зенит» будет выходить мобилизованным, поэтому не думаю, что они допустят осечку и вылетят. Скорее всего, «Спартак» дойдет до финала по верхней сетке, а «Зенит» — по нижней. Финал между этими командами нас и будет ожидать», — цитирует Кечинова Legalbet.

В 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Первый матч между командами пройдет 22 февраля на стадионе «РЖД Арена». «Зенит» на этой стадии встретится с ульяновской «Волгой». Матч состоится 25 февраля.