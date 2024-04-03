Талалаев — о вылете «Химок» из Кубка России: «Дай Бог, чтобы «Ростов» выиграл трофей»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова» (0:0, пенальти 6:7).

«Проиграли, хотя по качеству есть удовлетворение, ребята молодцы. Пришли в себя после того, что происходило в последние две недели. Обидно вылететь из Кубка, не пропустив ни одного мяча с игры. Поздравляю «Ростов», удачи ему в дальнейшем. Дай Бог, чтобы выиграли трофей», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».

«Ростов» вышел в первый этап полуфинала Пути регионов Кубка России. Соперник команды Валерия Карпина определится позднее.