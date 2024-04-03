Терехов: «Химки» сейчас должны выиграть ФНЛ. Мы не думаем об РПЛ»

Защитник «Химок» Сергей Терехов сравнил кубковые матчи с «Краснодаром» и «Ростовом».

«Как могу сравнить «Краснодар» и «Ростов»? Тяжело сравнивать. Команды немного разного стиля. Они уровня Премьер-лиги. Готовы ли мы играть в РПЛ? Мы сейчас должны выиграть ФНЛ. Мы не думаем об РПЛ. Празднование гола? Это мое личное. Тот, кому это было адресовано, поймет. Это останется при мне. Это не для широких масс празднование», — цитирует Legalbet Терехова.

Во вторник, 2 апреля, «Химки» в серии пенальти проиграли «Ростову» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 7:6).