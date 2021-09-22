Червиченко о победе «Крыльев» над «Знаменем»: «Команды, которые получают по 10 мячей, должны отсекаться раньше»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Знаменем» (10:0) в матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Мне кажется, Кубок — дань традиции, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Вот вы сказали о команде «Знамя», а я даже не знают эту команду. Наверное, такие команды, которые получают по 10 мячей, должны отсекаться на ранних этапах. В эпоху нынешнего дурдома, где чемпионат хотят сделать подобно кубку, с группами и выбыванием, самому турниру надо уделять больше внимания и поднимать его значимость. РФС проводит соревнования, поэтому к ним все вопросы. Как-то надо заинтересовать клубы».

Также Червиченко считает, что еще 10 лет назад к турниру относились более серьезно.

«Последние 6 лет сильные клубы специально выбывают из Кубка, чтобы не тратить время. Раньше такого не было. Решили, что коммерция важнее и отсекли «Химки», которые должны были играть Суперкубок, а вместо этого провели матч ЦСКА — «Спартак». Если бы все осталось, как должно быть, то желание бы было больше. Ну или же стоит организовать правильный показ этого мероприятия. Это должны делать те, кто получает за это деньги. Мы можем только потихоньку поплескивать ядом, что у нас все так плохо», — добавил Червиченко.

Победа «Крыльев Советов» стала самой крупной в истории турнира.