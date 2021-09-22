Колосков — о победе «Крыльев» со счетом 10:0: «Дело не в формате Кубка, а в подготовке «Знамени» к матчу»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Знаменем» (10:0) в матче БЕТСИТИ Кубка России.
«Дело не в формате проведения кубка, а в подготовке «Знамени» к матчу, — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Подошли к игре с серьезным соперником в плохой форме — вот и результат. Причем тут формат? На мой взгляд, формат Кубка еще рано оценивать, нужно подождать 2-3 года. Может быть, будут еще сенсации, другие игры могут стать более интересными. На моей памяти была команда из Орехово-Зуево. Она доходила до финала Кубка Советского Союза, тоже играя во второй лиге. У «Знамени» из Ногинска очень хорошая биография. К формату нет никаких вопросов, все претензии нужно высказать проигравшей команде».
Победа «Крыльев» стала самой крупной в истории турнира.
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