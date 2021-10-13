Кукуляк ошибся, но будет судить, Безбородов стал резервным, Казарцев, Панин и Москалев наказаны. Это первые кадровые решения Мелу Перейры?

РФС объявил арбитров и инспекторов матчей 11-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут 16 и 17 октября. Выбор некоторых из них вызвал вопросы.

Кукуляк

В 10-м туре Евгений Кукуляк ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу «Динамо» в игре бело-голубых с «Крыльями Советов» (0:1). Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что судья не зафиксировал фол на Арсене Захаряне. Несмотря на это, рефери получил назначение на матч «Сочи» — «Ростов». Почему?

Жабченко, Турбин и Иванов

Продолжит работу и Анатолий Жабченко, не вмешавшийся в действия Кукуляка. Более того, Жабченко, а также Евгений Турбин и Сергей Иванов в ближайшем туре будут судить по две игры в роли видеоарбитров. Трем ВАР достались шесть встреч в рамках одного тура: это произошло впервые в истории чемпионата России. Не хватает видеоассистентов?

Евгений Кукуляк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кукуян и Панин

Две ошибки во встрече 10-го тура «Локомотив» — «Ростов» (1:2) у Павла Кукуяна. Он не назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Дмитрия Живоглядова на Понтусе Альмквисте.

А также не отменил взятие ворот хозяев поля, когда Николай Комличенко блокировал голкипера Даниила Худякова. Несмотря на это, Кукуян назначен на игру «Арсенал» — «Зенит». А вот его видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Стипиди остались без работы. Они виноваты больше, чем сам Кукуян?

Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Москалев и Казарцев

Без работы и Владимир Москалев, не назначивший 11-метровый удар в ворота ЦСКА за игру рукой Игоря Дивеева в конце матча красно-синих с «Краснодаром» (0:0). Но воронежский рефери еще будет судить, а вот для Василия Казарцева та встреча, в которой он выполнял обязанности видеоассистента, скорее всего, стала последней в карьере. Что с ним будет дальше?

Матюнин и Сиденков

Можно предположить, что отбывают наказания Алексей Матюнин и Иван Сиденков. Их нет в списке на 11-й тур. При этом Сиденков в среду работал на одной из игр ФНЛ. За что они оказались на «скамейке штрафников»?

Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Безбородов и Демешко

Из привычного состава бригады Сергея Карасева, которому достался центральный матч тура «Спартак» — «Динамо», выбыл Игорь Демешко. Его перевели в ассистенты видеоарбитра. Самый опытный российский судья Владислав Безбородов на этом же дерби выполнит функции резервного. А на следующий день он будет страховать Артема Любимова во время встречи «Урал» — ЦСКА. Из-за чего такие перестановки?

Мелу Перейра

Новый глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра работает уже не первый день. Он посмотрел игры двух туров, съездил в Сочи, где прошел сбор видеоарбитров. Возможно, португалец уже получил достаточно информации, чтобы самому заняться назначениями рефери на матчи РПЛ. Не исключаю, что он стал как минимум одним из составителей списка.

Общий список

Полный список назначений выглядит так:

«Арсенал» — «Зенит» — Павел Кукуян, Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров, резервный Сергей Чебан, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Французов.

«Рубин» — «Локомотив» — Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян, резервный Сергей Куликов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Александр Богданов, инспектор Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Динамо» — Сергей Карасев, Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов, резервный Владислав Безбородов, ВАР Сергей Иванов, АВАР Игорь Демешко, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» — «Ростов» — Евгений Кукуляк, Валерий Данченко, Андрей Болотенков, резервный Александр Машлякевич, ВАР Виталий Мешков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Мартынов.

«Урал» — ЦСКА — Артем Любимов, Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков, резервный Сергей Цыганок, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Николай Богач, инспектор Эдуард Малый.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — Алексей Амелин, Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Сергей Иванов, АВАР Денис Березнов, инспектор Сергей Мацюра.

«Химки» — «Ахмат» — Павел Шадыханов, Дмитрий Мосякин, Роман Усачев, резервный Роман Сафьян, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Александр Гончар.

«Краснодар» — «Уфа» — Алексей Сухой, Алексей Воронцов, Валентин Мурашов, резервный Иван Сараев, ВАР Евгений Турбин, АВАР Илья Елеференко, инспектор Геннадий Куличенков.