Армейцы и «быки» сыграли вничью, закончив матч очень спорным моментом.

ЦСКА и «Краснодар» при своих моментах и полсотни ударов не смогли забить ни разу за 90 минут центральной игры 10-го тура РПЛ в Москве (0:0).

Эту встречу преследователей «Зенита» называли в том числе братским противостоянием Алексея и Василия Березуцких. Обязанности главного тренера «быков» при этом были возложены на Александра Ермаковича.

Виктор Гончаренко из-за дисквалификации смотрел матч со своим бывшим клубом за стеклом в боксе. Из ложи арены ЦСКА за игрой следил президент краснодарцев Сергей Галицкий.

Дивеев и рука

Скандальный момент произошел в концовке матча. Виктор Классон попытался пройти Игоря Дивеева в штрафной красно-синих, мяч от груди шведа отскочил в сторону выставленной руки россиянина.

Классон — Дивеев: момент в штрафной ЦСКА.

Главный арбитр Владимир Москалев продолжил игру. Момент потребовал вмешательства ВАР.

Классон — Дивеев: момент в штрафной ЦСКА.

Видеоарбитр Василий Казарцев и его ассистент Арам Петросян изучили повторы. Похоже, они тоже не установили, что мяч точно попал в руку защитника и за это следует назначить 11-метровый удар.

Классон — Дивеев: момент в штрафной ЦСКА.

Еще один спорный эпизод случился следом. После удара краснодарцев могло показаться, что снова произошел контакт мяча и руки Дивеева, но на этот раз ВАР не вмешался, а Москалев продолжил игру.

Василий Казарцев — главный судья матча «Краснодар» — ЦСКА (1:1) 7 декабря 2019 года в Краснодаре. Фото Виталий Тимкив

Казарцев, Гончаренко и Гинер

Эксперт «СЭ» Александр Бобров напомнил любопытный момент: почти два года назад после яркой встречи ЦСКА с «Краснодаром» президент красно-синих Евгений Гинер был очень недоволен работой арбитра Казарцева и предложил застрелиться возглавлявшему департамент судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Громкое заявление вышло на страницах «СЭ».

В декабре 2019-го армейцы сыграли с «быками» в Краснодаре вничью (1:1) и претендовали на пенальти в концовке. Казарцев за матч трижды ходил к монитору и вместе с видеоарбитром Алексеем Сухим потратил на эти паузы почти 15 минут.

После финального свистка тренировавший ЦСКА Гончаренко в центральном круге сказал судье в нецензурной форме, что тот занимался ерундой. Белорусский специалист к тому моменту уже отбыл дисквалификацию и имел условную санкцию после предложения рефери Станиславу Васильеву сделать лицо попроще в перерыве встречи армейцев с «Сочи».

Казарцев менее чем через год после матча «Краснодар» — ЦСКА подарил другую фразу-мем — «Проверим! Проверим!» в скандальной игре «Спартак» — «Сочи» в августе 2020-го.

Василий Березуцкий (справа) и Владимир Москалев (слева) с помощником после матча ЦСКА — «Краснодар» (0:0) 2 октября в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что говорят о моменте с рукой Дивеева

Бывший арбитр ФИФА, телеэксперт Алексей Николаев сказал, что на этот раз судьи ошиблись: «Мне так кажется, что только у Василия Казарцева сложилось мнение, что нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра. Главному арбитру Володе Москалеву было сложно увидеть этот момент. Но как на повторе можно было этого не рассмотреть? Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. У меня много вопросов. Конечно, это одиннадцатиметровый».

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович в послематчевом комментарии о спорном моменте заметил коротко: «Я, конечно, не судейский эксперт, но, на мой взгляд, конечно, был пенальти».

Капитан и полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался более развернуто: «Это был чистый пенальти. Как минимум один. Это большая ошибка. Чистая рука. Это решение неправильное. Для меня это большой сюрприз. Мы все посмотрели эту ситуацию. Для нас непонятен этот момент. Надо об этом говорить. Да, все ошибаются... Но есть же ВАР! Для меня это чистый пенальти. Там две руки и минимум один пенальти».

Сергей Галицкий (справа) и Владимир Хашиг во время матча ЦСКА — «Краснодар» (0:0) 2 октября в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий не так давно в редком и обстоятельном интервью высказался в том числе о судьях матчей его команды и столичных клубов так: «Конкурировать с московскими клубами тяжело, потому что «Краснодар» — все равно неофит. Лишний раз судья отсвистел против «Спартака» или «Зенита» — можно отправляться сразу в ад».

Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг после игры в Москве на просьбу журналистов прокомментировать неназначение пенальти ответил коротко: «Спросите у Казарцева».

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко в телестудии не скрывал удивления решением судей, а позже в своем Telegram-канале вспомнил выступление Хашига недельной давности после напряженного матча с «Сочи» (3:0) о работе видеоарбитра Владислава Безбородова и давлении со стороны команды из Санкт-Петербурга: «То, что сделал Москалев с «Краснодаром», не иначе как позором назвать нельзя. Мало того что он должен был сам все рассмотреть, не прибегая к помощи ВАР, так еще и помощнички сидят, кукурузу в поле стерегут... Предположу, что с большой долей вероятности прилетело за высказывания Владимира Хашига после прошлого тура. Если это так, то, значит, судьи себя ощущают некоей кастой неприкасаемых, которые показывают свою солидарность и готовность наказывать за публичные нападки в их сторону».

В то же время Алексей Березуцкий на пресс-конференции не стал скрывать: «Ждал решение судьи, ВАР, не более того. Да, из-за этого теряются какие-то эмоции, но такова жизнь. Естественно, хорошо, что пенальти не было».