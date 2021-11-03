Объявлены имена арбитров и инспекторов, получивших назначения на игры 14-го тура Тинькофф чемпионата России.

Рука Дивеева, вердикт ЭСК и новое назначение воронежского арбитра

Необъяснимое решение руководства департамента судейства РФС: Владимир Москалев будет обслуживать матч с участием «быков»: «Динамо» — «Краснодар». В 10-м туре этот арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА, когда Игорь Дивеев сыграл в мяч рукой.

Краснодарцы тогда пожаловались в ЭСК, ошибку судьи официально признали. Москалеву перестали давать матчи в РПЛ. Пока не подошел 14-й тур...

Кстати, 35-летний судья проведет 100-ю встречу в чемпионате России. Он станет 29-м арбитром в истории турнира, который достиг такого рубежа. Свыше 200 матчей судили всего пять рефери.

А дебютировал воронежский судья в РПЛ 30 августа 2014 года в матче «Мордовия» — «Торпедо» (1:0).

У Кукуляка отобрали пропуск в ВАР-центр?

Евгений Кукуляк будет работать в ближайшем туре только резервным. Кроме того, ему дали одну игру в ФНЛ. Предположу, что это произошло из-за решения калужского рефери отменить гол краснодарцев в матче с «Крыльями Советов» (0:1), когда мяч влетел в ворота рикошетом от Виктора Классона.

В момент касания мяча Классоном за линией офсайда располагался нападающий «быков» Джон Кордоба. Кукуляк решил, что он активно участвовал в игре, перекрывая обзор вратарю самарцев Ивану Ломаеву. В результате арбитр зафиксировал у Кордобы положение «вне игры», взятие ворот отменил и назначил в сторону ворот «Краснодара» свободный удар. При этом на проверку ВАР и просмотр повторов самим судьей ушло около пяти минут.

Кроме того, Кукуляка после игры 8-го тура «Ахмат» — «Краснодар» (0:2) вообще не назначают видеоарбитром. Официально никаких причин никто не называл. Неофициально ходила версия, что Евгений тогда вопреки протоколу работы ВАР подсказал Ивану Сиденкову показать вторую желтую карточку Зорану Нижичу.

Позднее появилась информация, что Сиденкову помог не Кукуляк, а резервный Сергей Чебан. Непонятно только, зачем арбитр ждал больше двух минут и не применял дисциплинарную санкцию к Нижичу. И почему тогда Кукуляка больше не назначают видеоассистентом?

Сиденков и московское дерби

Самый сложный матч в карьере предстоит Ивану Сиденкову. Петербуржец, у которого всего 13 игр в РПЛ, будет судить столичное дерби. Раньше это считалось моветоном — такие встречи обслуживали сами москвичи.

Сухой и Турбин в ФНЛ

Нет назначений в РПЛ у Алексея Сухого и Евгения Турбина. Сухой, похоже, допустил одну или две серьезные ошибки в игре «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2). Так решили его руководители. А Турбин как ВАР ошибочно вмешался в действия Кукуляка в упомянутой выше встрече между «Краснодаром» и «Крыльями», в результате чего был отменен гол «быков».

Левников и «Арсенал»

Последний матч для Кирилла Левникова в роли арбитра — «Ростов» — «Арсенал» (4:0). Был он совсем недавно — 23 октября в 12-м туре. В 14-м ему снова дали игру «Арсенала». Непонятно...

Четыре ВАР на восемь матчей

В этот раз все игры тура распределили между четырьмя видеоарбитрами — Павлом Кукуяном, Алексеем Матюниным, Алексеем Амелиным и Виталием Мешковым.

Карасев

Без назначений остался Сергей Карасев. Возможно, ему дали отдохнуть после игры Лиги чемпионов «Спортинг» — «Бешикташ».

Полный список

Общий список судей и инспекторов игр 14-го тура выглядит так:

«Арсенал» — «Уфа» — Кирилл Левников, Андрей Веретешкин, Роман Милюченко, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Павел Кукуян, АВАР Роман Усачев, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Крылья Советов» — «Химки» — Артем Любимов, Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков, резервный Игорь Низовцев, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Илья Елеференко, инспектор Александр Гвардис.

«Динамо» — «Краснодар» — Владимир Москалев, Егор Болховитин, Арам Петросян, резервный Сергей Цыганок, ВАР Алексей Амелин, АВАР Валерий Данченко, инспектор Игорь Синер.

«Сочи» — ЦСКА — Сергей Иванов, Владислав Назаров, Владимир Миневич, резервный Иван Сараев, ВАР Виталий Мешков, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Андрей Бутенко.

«Урал» — «Зенит» — Игорь Панин, Алексей Стипиди, Александр Богданов, резервный Евгений Буланов, ВАР Алексей Амелин, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Сергей Зуев.

«Ростов» — «Рубин» — Павел Шадыханов, Дмитрий Чельцов, Денис Березнов, резервный Дмитрий Стрельцов, ВАР Павел Кукуян, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Николай Левников.

«Спартак» — «Локомотив» — Иван Сиденков, Андрей Болотенков, Валентин Мурашов, резервный Сергей Цыганок, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Антон Кобзев, инспектор Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Нижний Новгород» — Владислав Безбородов, Алексей Лунев, Андрей Гурбанов, резервный Евгений Кукуляк, ВАР Виталий Мешков, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Алексей Тюмин.