Кукуяну не разрешат судить международные матчи. Почему Казарцев не попал в лист ФИФА?

На этой неделе Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список своих судей на 2022 год. От России в него вошли 14 рефери. Но не всех из них допустят к судейству. Рассказываем, что случилось.

Кукуян и английский язык

Арбитр Павел Кукуян снова не сдал тест по английскому языку и второй год не будет допущен к судейству международных матчей. Эту информацию мне подтвердили в УЕФА. Его не было в предварительном списке рефери ФИФА на 2022-й, сочинца включили в итоговый лист, который был на днях официально опубликован, но назначений он не получит.

Осенью он может предпринять еще одну попытку пройти экзамен. Если она будет успешной, и если судейский комитет РФС даст ему рекомендацию, есть шанс, что Кукуян все-таки дебютирует в качестве арбитра ФИФА в 2023 году.

Казарцев и рекомендация РФС

Неприятная история произошла с другим судьей РПЛ — Василием Казарцевым. 2 октября прошлого года было объявлено, что бюро исполкома РФС утвердило арбитров, рекомендованных судейским комитетом РФС для включения в списки ФИФА. Предлагалось присвоить категорию видеоарбитра ФИФА Казарцеву, который в дальнейшем мог бы работать в роли ВАР на международных матчах.

Так совпало, что вечером 2 октября он в качестве ВАР помогал Владимиру Москалеву в чемпионате России. И в самом конце матча 10-го тура ЦСКА — «Краснодар» ошибочно не был назначен пенальти в ворота армейцев. После той игры Казарцев надолго остался без работы.

Василий Казарцев. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В конце ноября президент РПЛ Ашот Хачатурянц в передаче «Коммент.Шоу» так ответил на вопрос о судьбе рефери:

— Я думаю, что Казарцев вернется. Это человек не побоялся, один раз прошел полиграф. Честный человек. Реально... Если вы спросите наших судей, кто лучший эксперт по ВАР, 90 процентов назовут вам Казарцева. Я верю этому человеку. Он допустил серьезную ошибку. Но лучшего эксперта по видеоарбитрам нет. У нас есть проблема с мониторами, которые должны быть заменены. Это подтверждали и его коллеги. Казарцев не увидел этого момента, а когда вышел из комнаты и посмотрел его на большом экране — похолодели руки и ноги. Он понял, что допустил ошибку.

Казарцев вернется в РПЛ и будет судить матчи чемпионата. А вот в листе ФИФА его нет и в 2022 году уже не будет.

Почему? Две версии. Первая и основная — его кандидатуру отозвал РФС, едва успев рекомендовать. Вторая — его кандидатуру исключили в судейском комитете ФИФА, узнав о длительном отстранении от работы за ошибку, допущенную в роли ВАР.

Безбородов и назначения

Ветеран и обладатель рекорда по числу матчей в чемпионате России (254) Владислав Безбородов впервые вошел в лист ФИФА в 2009 году. Сохранил он место в списке и в этот раз. Но, скорее всего, петербуржец продолжит получать назначения в еврокубках и турнирах сборных только в качестве резервного судьи, как это происходило в последнее время.

Карасев, Иванов, Мешков и ЧМ-2022

Иные перспективы у Сергея Карасева. Он по-прежнему входит в число кандидатов от Европы на судейство игр ЧМ-2022. Вместе со своими ассистентами Максимом Гаврилиным и Игорем Демешко.

К сожалению, точно не будет в Катаре Сергея Иванова и Виталия Мешкова — ни в роли судей, ни в качестве видеоассистентов. Они работают как ВАР в еврокубках, но пока еще не достигли того уровня, который устроил бы судейский комитет УЕФА.

Общий список

От России в лист ФИФА вошли 14 судей: Безбородов (впервые включен в 2009 году), Надежда Горинова (2021), Иванов (2014), Карасев (2010), Марина Крупская (2018), Евгений Кукуляк (2022), Кукуян (2021), Кирилл Левников (2016), Алексей Матюнин (2017), Мешков (2012), Москалев (2019), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016) и Анастасия Пустовойтова (2009).

В число ассистентов включены 16 человек: Егор Болховитин, Сабина Валиева, Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, Юлия Петрова, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Екатерина Чернова.

Видеоассистентами на международных матчах могут работать Иванов, Карасев, Мешков, Москалев.

Футзальные матчи вправе обслуживать Татьяна Болтнева, Ирина Великанова, Виталий Грошев, Григорий Зеленцов, Владимир Кадыков и Юрий Неверов. Международные игры в пляжном футболе разрешено судить Роману Борисову, Алексею Иванову, Виктору Листратову и Денису Смольянинову.