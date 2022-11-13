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13 ноября, 19:45

Валерий Карпин: «Был звонок из Армении, выслушал предложение»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал об интересном варианте трудоустройства и выразил уверенность в том, что в РПЛ нет договорных матчей.

— Какие цели у «Ростова» в этом сезоне? — вопрос Карпину.

— Зависит от перерыва, какой командой мы зайдем в весну. Тогда будем ставить задачи.

— Что это значит?

— Если усилимся и сохраним костяк, станем бороться за то, чтобы оказаться как можно выше.

— Какое место должен занять «Ростов», чтобы вы себя похвалили?

— За эту часть сезона набрали необходимое количество очков, чтобы не попасть в стыки. Мы проделали хорошую работу.

Дмитрий Чистяков. Чистяков виноват, но он не виноват. Защитник «Зенита» стал громоотводом. Колонка Казакова

— Вы хорошо знаете Дмитрия Чистякова, который попал в неприятную историю после матча «Зенита» с «Ахматом». Верите, что защитник мог ошибиться специально?

— Такой вопрос нелепо задавать не только по Чистякову, но и по любому футболисту. Это глупость, брошенная в воздух. Естественно, не верю.

— Но это произнесено генеральным директором клуба.

— Он не может сказать глупость? От этого никто не застрахован.

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Валерий Карпин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— У вас не возникало желания позвонить и поддержать Чистякова?

— Может, и возникало. Но было не до этого.

— Вы чувствуете, что российский футбол стал чище?

— Однозначно. Сейчас договорных матчей в РПЛ нет вообще. В лиге ниже — не знаю. Раньше это было, лет 10-15 назад. Да, это не доказано, но вы сами все знаете. Раньше так происходило. Сейчас этого нет, и разговоров таких тоже нет.

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— Писали, что Сергей Юран хотел сдать матч «Ростову».

— Разговоры возможны всегда. Но это вопрос к Ване Карпову (журналист, распространивший эту информацию. — Прим. «СЭ»).

— После продления контракта с РФС появилась информация, что до этого с вами связывались из сборной Армении.

— Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее.

— Почему вас не заинтересовало?

— Потому что я тренер сборной России и «Ростова».

Полностью интервью — скоро на сайте.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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