В «Химках» заявили, что история Юрана с «Ростовом» и договорными матчами не имеет под собой оснований

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном договоре тренера Сергея Юрана с «Ростовом» о сдаче матчей.

«Уже читал, улыбнулся. Видимо, не договорились, что-то пошло не так. Мы же проиграли «Ростову». Зная Юрана, мне кажется, это в принципе невозможно. Он всегда настолько уверен в своих силах, что его сложно переубедить, что кому-то можно проиграть. Его не устрашит даже «Зенит». Эта история не имеет под собой никаких оснований. Если бы обыграли «Ростов», можно было бы говорить», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Терюшков подтвердил, что Юран покинет пост главного тренера. Официально об отставке 53-летнего специалиста подмосковный клуб еще не объявлял.

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.