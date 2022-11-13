Галактионов — в «Локо». Он искоренит немецкий след и не даст гранду вылететь

У железнодорожников — новый главный тренер.

Давние слухи

Имя Михаила Галактионова мелькало в заголовках новостей рядом с «Локомотивом» больше месяца. Если быть точным, первые слухи о скором переезде тренера «Нижнего Новгорода» в Черкизово появились 11 октября — всего через пару дней после увольнения Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна. Однако Галактионова не хотели отпускать ни губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ни руководство клуба.

Поэтому последний месяц «Локомотив» с приставкой «и.о.» тренировал бывший наставник «Казанки» Андрей Федоров. При нем результаты команды не улучшились: две победы над «Торпедо» и «Химками» (в Кубке) сменились черной серией — в четырех последних матчах РПЛ «Локо» набрал лишь одно очко, да и та ничья с «Уралом» добыта благодаря автоголу в добавленное время.

На пресс-конференции после пятничной победы над «Ахматом» Галактионов произнес трогательную прощальную речь: «Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду — за веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в «Нижнем Новгороде». Мы расстаемся друзьями».

Первый после Семина

В воскресенье «Локомотив» объявил обо всем официально — контракт с Галактионовым подписан на полтора года с опцией продления. При этом он останется на посту главного тренера молодежной сборной России, который занимает с 2019 года. Как сообщил РИА «Новости» председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных, в штаб Галактионова войдут Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов, но не Андрей Федоров.

Для красно-зеленых приход Галактионова означает окончательную смену вектора, запущенного в прошлом году. С лета 2021 года «Локомотивом» де-факто рулили немецкие специалисты — Ральф Рангник, Ларс Корнетка и Томас Цорн определяли план развития клуба, а тренерами были Маркус Гиздоль, Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр. Все шестеро недолго находились на руководящих ролях и в разное время покинули клуб. Последними были уволены Цорн и Циннбауэр.

Команда Рангника пыталась построить новый «Локомотив» по собственному образцу и навязывала непосредственному руководству клуба свои идеи и своих тренеров. Так, в начале октября 2021 года «Локо» расторг контракт с Марко Николичем после первого же поражения в чемпионате. Если не считать Заура Хапова, то после этого главными тренерами красно-зеленых были только немцы (Хапов занимал эту должность формально, так как Комппер не имел необходимой лицензии). Галактионов — первый полноправный российский главный тренер «Локо» с момента ухода Юрия Семина летом 2020 года. И один из самых молодых — Михаилу Михайловичу всего 38 лет.

Михаил Галактионов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Скорая встреча с бывшими

РПЛ ушла на долгую паузу, но первый матч во главе «Локомотива» Галактионов проведет уже 23 ноября — в пятом туре группового этапа Кубка России москвичи встретятся с «Краснодаром». А 27 ноября в шестом туре «Локомотив» примет бывшую команду нового тренера — «Нижний Новгород». Эти три клуба борются за две первые строчки в группе А, поэтому для Галактионова матчи особенно важны.

Но если в Кубке России «Локо» может оступиться и выйти в весеннюю часть с третьего места, то в РПЛ Галактионову предстоит разработать целую кампанию по реанимации. «Локомотив» ушел на перерыв на 14-м месте, то есть в зоне стыковых матчей, от 15-го места гранда отделяет лишь одно очко. Вылет в первую лигу станет катастрофой, ведь «Локомотив» в российской истории всегда играл только в элитном дивизионе (как и «Спартак» с ЦСКА).

Для Галактионова это шанс стать российским топ-тренером. До этого он никогда не работал в грандах — из клубов в его карьере были только «Ахмат» и «Нижний Новгород». Имя себе Галактионов сделал в качестве тренера юношеской и молодежной сборных России. Последние полтора года назад он впервые за восемь лет вывел на Евро (U-21), где наша команда не смогла выйти в плей-офф. Теперь Галактионов попробует вернуть к жизни «Локомотив».