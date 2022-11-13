Галактионов — в «Локо». Он искоренит немецкий след и не даст гранду вылететь
Давние слухи
Имя Михаила Галактионова мелькало в заголовках новостей рядом с «Локомотивом» больше месяца. Если быть точным, первые слухи о скором переезде тренера «Нижнего Новгорода» в Черкизово появились 11 октября — всего через пару дней после увольнения Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна. Однако Галактионова не хотели отпускать ни губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ни руководство клуба.
Поэтому последний месяц «Локомотив» с приставкой «и.о.» тренировал бывший наставник «Казанки» Андрей Федоров. При нем результаты команды не улучшились: две победы над «Торпедо» и «Химками» (в Кубке) сменились черной серией — в четырех последних матчах РПЛ «Локо» набрал лишь одно очко, да и та ничья с «Уралом» добыта благодаря автоголу в добавленное время.
На пресс-конференции после пятничной победы над «Ахматом» Галактионов произнес трогательную прощальную речь: «Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду — за веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в «Нижнем Новгороде». Мы расстаемся друзьями».
Первый после Семина
В воскресенье «Локомотив» объявил обо всем официально — контракт с Галактионовым подписан на полтора года с опцией продления. При этом он останется на посту главного тренера молодежной сборной России, который занимает с 2019 года. Как сообщил РИА «Новости» председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных, в штаб Галактионова войдут Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов, но не Андрей Федоров.
Для красно-зеленых приход Галактионова означает окончательную смену вектора, запущенного в прошлом году. С лета 2021 года «Локомотивом» де-факто рулили немецкие специалисты — Ральф Рангник, Ларс Корнетка и Томас Цорн определяли план развития клуба, а тренерами были Маркус Гиздоль, Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр. Все шестеро недолго находились на руководящих ролях и в разное время покинули клуб. Последними были уволены Цорн и Циннбауэр.
Команда Рангника пыталась построить новый «Локомотив» по собственному образцу и навязывала непосредственному руководству клуба свои идеи и своих тренеров. Так, в начале октября 2021 года «Локо» расторг контракт с Марко Николичем после первого же поражения в чемпионате. Если не считать Заура Хапова, то после этого главными тренерами красно-зеленых были только немцы (Хапов занимал эту должность формально, так как Комппер не имел необходимой лицензии). Галактионов — первый полноправный российский главный тренер «Локо» с момента ухода Юрия Семина летом 2020 года. И один из самых молодых — Михаилу Михайловичу всего 38 лет.
Скорая встреча с бывшими
РПЛ ушла на долгую паузу, но первый матч во главе «Локомотива» Галактионов проведет уже 23 ноября — в пятом туре группового этапа Кубка России москвичи встретятся с «Краснодаром». А 27 ноября в шестом туре «Локомотив» примет бывшую команду нового тренера — «Нижний Новгород». Эти три клуба борются за две первые строчки в группе А, поэтому для Галактионова матчи особенно важны.
Но если в Кубке России «Локо» может оступиться и выйти в весеннюю часть с третьего места, то в РПЛ Галактионову предстоит разработать целую кампанию по реанимации. «Локомотив» ушел на перерыв на 14-м месте, то есть в зоне стыковых матчей, от 15-го места гранда отделяет лишь одно очко. Вылет в первую лигу станет катастрофой, ведь «Локомотив» в российской истории всегда играл только в элитном дивизионе (как и «Спартак» с ЦСКА).
Для Галактионова это шанс стать российским топ-тренером. До этого он никогда не работал в грандах — из клубов в его карьере были только «Ахмат» и «Нижний Новгород». Имя себе Галактионов сделал в качестве тренера юношеской и молодежной сборных России. Последние полтора года назад он впервые за восемь лет вывел на Евро (U-21), где наша команда не смогла выйти в плей-офф. Теперь Галактионов попробует вернуть к жизни «Локомотив».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2