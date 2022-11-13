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13 ноября, 20:50

Галактионов — в «Локо». Он искоренит немецкий след и не даст гранду вылететь

Гоша Чернов
Корреспондент
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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У железнодорожников — новый главный тренер.

Давние слухи

Имя Михаила Галактионова мелькало в заголовках новостей рядом с «Локомотивом» больше месяца. Если быть точным, первые слухи о скором переезде тренера «Нижнего Новгорода» в Черкизово появились 11 октября — всего через пару дней после увольнения Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна. Однако Галактионова не хотели отпускать ни губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ни руководство клуба.

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Поэтому последний месяц «Локомотив» с приставкой «и.о.» тренировал бывший наставник «Казанки» Андрей Федоров. При нем результаты команды не улучшились: две победы над «Торпедо» и «Химками» (в Кубке) сменились черной серией — в четырех последних матчах РПЛ «Локо» набрал лишь одно очко, да и та ничья с «Уралом» добыта благодаря автоголу в добавленное время.

На пресс-конференции после пятничной победы над «Ахматом» Галактионов произнес трогательную прощальную речь: «Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду — за веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в «Нижнем Новгороде». Мы расстаемся друзьями».

Первый после Семина

В воскресенье «Локомотив» объявил обо всем официально — контракт с Галактионовым подписан на полтора года с опцией продления. При этом он останется на посту главного тренера молодежной сборной России, который занимает с 2019 года. Как сообщил РИА «Новости» председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных, в штаб Галактионова войдут Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов, но не Андрей Федоров.

Для красно-зеленых приход Галактионова означает окончательную смену вектора, запущенного в прошлом году. С лета 2021 года «Локомотивом» де-факто рулили немецкие специалисты — Ральф Рангник, Ларс Корнетка и Томас Цорн определяли план развития клуба, а тренерами были Маркус Гиздоль, Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр. Все шестеро недолго находились на руководящих ролях и в разное время покинули клуб. Последними были уволены Цорн и Циннбауэр.

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Команда Рангника пыталась построить новый «Локомотив» по собственному образцу и навязывала непосредственному руководству клуба свои идеи и своих тренеров. Так, в начале октября 2021 года «Локо» расторг контракт с Марко Николичем после первого же поражения в чемпионате. Если не считать Заура Хапова, то после этого главными тренерами красно-зеленых были только немцы (Хапов занимал эту должность формально, так как Комппер не имел необходимой лицензии). Галактионов — первый полноправный российский главный тренер «Локо» с момента ухода Юрия Семина летом 2020 года. И один из самых молодых — Михаилу Михайловичу всего 38 лет.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Скорая встреча с бывшими

РПЛ ушла на долгую паузу, но первый матч во главе «Локомотива» Галактионов проведет уже 23 ноября — в пятом туре группового этапа Кубка России москвичи встретятся с «Краснодаром». А 27 ноября в шестом туре «Локомотив» примет бывшую команду нового тренера — «Нижний Новгород». Эти три клуба борются за две первые строчки в группе А, поэтому для Галактионова матчи особенно важны.

Но если в Кубке России «Локо» может оступиться и выйти в весеннюю часть с третьего места, то в РПЛ Галактионову предстоит разработать целую кампанию по реанимации. «Локомотив» ушел на перерыв на 14-м месте, то есть в зоне стыковых матчей, от 15-го места гранда отделяет лишь одно очко. Вылет в первую лигу станет катастрофой, ведь «Локомотив» в российской истории всегда играл только в элитном дивизионе (как и «Спартак» с ЦСКА).

Арсен Захарян (№47) стал автором победного гола в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Захарян на шаг ближе к «Челси», «Локо» — к первой лиге? Ставка на Галактионова — риск для всех

Для Галактионова это шанс стать российским топ-тренером. До этого он никогда не работал в грандах — из клубов в его карьере были только «Ахмат» и «Нижний Новгород». Имя себе Галактионов сделал в качестве тренера юношеской и молодежной сборных России. Последние полтора года назад он впервые за восемь лет вывел на Евро (U-21), где наша команда не смогла выйти в плей-офф. Теперь Галактионов попробует вернуть к жизни «Локомотив».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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29
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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